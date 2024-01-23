الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لديه ما لا يقل عن 97 طفلًا... "عددهم الحقيقي تجاوز الـ 250 ولا أعتقد أنه سيكون من الأخلاقي أن أنجب المزيد من الأطفال!"

منوعات
2024-01-23 | 14:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لديه ما لا يقل عن 97 طفلًا... &quot;عددهم الحقيقي تجاوز الـ 250 ولا أعتقد أنه سيكون من الأخلاقي أن أنجب المزيد من الأطفال!&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
لديه ما لا يقل عن 97 طفلًا... "عددهم الحقيقي تجاوز الـ 250 ولا أعتقد أنه سيكون من الأخلاقي أن أنجب المزيد من الأطفال!"

لديه ما لا يقل عن 97 طفلًا... "عددهم الحقيقي تجاوز الـ 250 ولا أعتقد أنه سيكون من الأخلاقي أن أنجب المزيد من الأطفال!"

بالعودة إلى عام 2020، وبعد دقائق فقط من عمله الجديد في شركة هندسة برمجيات في أتلانتا، قرأ ديلان ستون ميلر رسالة مباشرة على إنستغرام تركته مذهولاً.

وتمكنت امرأة أنجبت ابنة بالحيوانات المنوية التي تبرع بها لأول مرة لبنك الحيوانات المنوية قبل تسع سنوات أثناء التحاقها بالجامعة من تعقبه، وأرادت أن تشكره.

وسرعان ما وجد ستون ميلر نفسه ينقر على الملف الشخصي للمرأة على إنستغرام، ويحدق في مئات الصور لابنته البيولوجية، وفق ما نقل موقع PEOPLE

ويتذكر قائلا: "إن رؤية وجه هذه الفتاة الصغيرة الجميل ملأتني بالكثير من الفرح والحب والامتنان... كان علي أن أحارب من أجل حبس الدموع."

وفي الأشهر التي تلت ذلك، بدأ ستون ميلر في الاستماع إلى عشرات الآباء، الذين رحبوا جميعًا بالأطفال باستخدام حيواناته المنوية. وباستخدام رقم المتبرع الخاص به، تمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت وشكلوا مجموعة على الفيسبوك للبقاء على اتصال.

وفي آخر إحصاء، يقدر ستون ميلر أن لديه ما لا يقل عن 97 طفلًا بيولوجيًا في ستة بلدان، لكنه يقول إن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أكثر من 250. وقد غيّر هذا الاكتشاف مسار حياته وألهمه في النهاية ليصبح مناصرًا متحمسًا للمانحين ومنظمات المجتمع المدني. 

وهو الآن يدعو إلى فرض قيود قانونية على عدد حالات الحمل التي تنتج عن متبرع واحد بالحيوانات المنوية، بالإضافة إلى تغييرات في الطرق التي تعامل بها الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأشخاص مثله والأسر المتلقية.

ويقول ستون ميلر، الذي قضى أربعة أشهر في العام الفائت وهو يقود سيارته عبر البلاد للقاء بعض أبنائه البيولوجيين: "بمجرد أن رأيت وجه هذه الفتاة الصغيرة التي تشبهني تمامًا، لم يكن هناك مجال للعودة... كنت أعلم أنه سيكون من المهم الظهور بأي طريقة أرادتها هي وعائلتها، إلى جانب جميع العائلات الأخرى".

وجاءت فكرة التحول إلى متبرع من زميل ستون ميلر في السكن بجامعة ولاية جورجيا في عام 2011. ولم يمض وقت طويل حتى كان يكسب 100 دولار عن كل تبرع في بنك الحيوانات المنوية Xytex، ومقره أتلانتا، والذي يقدم خدماته للعملاء في كل أنحاء العالم.

ويقول ستون ميلر، الذي يقدر أنه قدم حوالي 400 تبرع مما أدى إلى دخل يبلغ حوالي 40 ألف دولار: "في النهاية كان دافعي ماليًا، للمساعدة في دفع الفواتير والرسوم الدراسية كطالب مفلس".

ويقول أحد أبنائه البيولوجيين، وهو صبي يبلغ من العمر 6 سنوات كان ستون ميلر يزوره طوال السنوات الثلاث الماضية: "أدعوه دونور ديلان، ولا أستطيع الانتظار لرؤيته عندما يزورني. أحب لعب البيسبول معه، والذهاب إلى تارغت واللعب معًا. إنه يجعلني أضحك."

بالنسبة إلى ستون ميلر - الذي يقيم حاليًا في ولاية واشنطن ويعمل عن بعد في مؤسسة غير ربحية يطلقها لمساعدة المتبرعين بالحيوانات المنوية ومتلقيها على التغلب على التحديات - ستكون الأيام المقبلة مليئة بالمزيد من الاجتماعات مع أطفاله البيولوجيين، بما في ذلك رحلة ثانية إلى أستراليا، حيث يعيش خمسة منهم على الأقل.

وعلم مؤخرًا أن أصغر أبنائه ولد قبل أربعة أشهر. يقول ستون ميلر: "أخبرني بنك الحيوانات المنوية أنهم تقاعدوا، ولكن لا يوجد أي شرط قانوني في الولايات المتحدة يلزمهم بالتوقف عن توزيع الحيوانات المنوية التي تم التبرع بها".

وعندما سُئل عما إذا كان يأمل في تكوين أسرة بنفسه يومًا ما، يعتقد ستون ميلر أن ذلك قد يكون أمرًا غير مسؤول. ويقول: "في وقت ما، كنت أرغب حقًا في تربية أطفالي... لكنني لا أعتقد أنه سيكون من الأخلاقي بالنسبة لي أن أنجب المزيد من الأطفال إلى العالم. "
 

آخر الأخبار

منوعات

طفلًا...

"عددهم

الحقيقي

تجاوز

أعتقد

سيكون

الأخلاقي

المزيد

الأطفال!"

LBCI التالي
عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!
حرقها حبيبها وشوّهها بالأسيد... هذه قصّة الناجية "باتريشيا ليفرانك"! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-16

ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"

LBCI
منوعات
2024-01-16

"الأب الوحش"... أنجب 7 أطفال من ابنته وحبسها في قبو لأكثر من 20 عاما!

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-14

"الجزيرة" تنقل عن أمير قطر قوله إنّ فلسطين قضية مبدأ وشرف وإن قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله

LBCI
رياضة
2024-01-13

"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:07

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

LBCI
منوعات
15:58

"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!

LBCI
منوعات
15:45

أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!

LBCI
منوعات
15:37

اكتشف أن أحد زملائه السابقين يرسل رسائل قذرة إلى حبيبته... انتقم منه بطريقة صادمة: ما علاقة مؤخرته؟! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:18

هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج

LBCI
فنّ
2024-01-19

هل تدهورت صحّة صلاح السعدني؟.. العائلة تكشف التفاصيل كاملةً

LBCI
موضة وجمال
2024-01-22

جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)

LBCI
منوعات
2023-11-10

مطعم شهير يضيف طبقاً غريباً إلى قائمته... بيتزا مع لحم الثعابين؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:38

طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:02

منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان

LBCI
فنّ
05:00

رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي

LBCI
فنّ
06:01

بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
05:12

هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

LBCI
فنّ
05:17

إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!

LBCI
منوعات
05:50

جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More