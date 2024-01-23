كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

تعد الشابة الأسترالية آمبر لوك من بين الشخصيات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفتخر بلقب "المرأة مع أكثر عدد من الوشوم في أستراليا".

وفي الوقت الحالي، قررت آمبر الكشف عن تأثير فن الوشم على جسدها.

وفي التفاصيل، تمتلك آمبر حوالي 600 وشم يغطي حوالي 98 في المئة من بشرتها، تشمل تصاميم معقدة على وجهها، وتصاميم هندسية على صدرها، وصور على ذراعيها.

ومؤخرًا، قامت بمفاجأة متابعيها بوشوم جريئة تغطي منطقة ثدييها، حيث قامت برفع رأسها بفخر لإظهارها على جسدها.

وظهرت آمبر في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية باللون ما أظهر للناس تصميمات وشومها الجريئة والمعقدة. وقامت بمشاركة الصورة مع تعليق: "آسفة، لكن الوقت قد فات لصلواتك يا كارين".

كانت آمبر تقف على الشرفة أمام الكاميرا، مما يعني أن الجيران ربما تعرضوا لصدمة صغيرة من المنظر. ولكن جمهورها ومتابعيها استمتعوا بإطلالتها المميزة خلال جلسة التصوير المثيرة.