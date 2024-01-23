اكتشف أن أحد زملائه السابقين يرسل رسائل قذرة إلى حبيبته... انتقم منه بطريقة صادمة: ما علاقة مؤخرته؟! (صورة)

في حادثة غير عادية، اكتشف رجل أن زميله السابق في العمل كان يرسل رسائل جنسية إلى حبيبته، مما دفعه إلى الانتقام بطريقة فريدة من نوعها.

وقرر سياران كيتنغ شينديلكا، الذي كشف فعل زميله شون، أن يرد بالمثل عبر إرسال صور خادشة له، إذ عكس الأدوار بطريقة مبتكرة.

وتعود الحادثة إلى اللحظة التي تلقت فيها شالين كالدويل، حبيبة الرجل المذكور، رسائل بشكل مُفاجئ تتسم بالجرأة والفظاظة من شخص غير معروف.

بدلاً من الاكتفاء بالشعور بالغضب، قرر سياران تنفيذ خطة لإحراج زميله السابق. وقام بإرسال صور مثيرة ومحرجة للزميل السابق، حيث قلب الرجل الطاولة وأظهر كيف يمكن للانتقام أن يأتي بشكل غير تقليدي.

وتمثل القضية حالة فريدة من نوعها حيث انتقم الرجل بذكاء وروح فكاهية، محولًا موقف التحرش إلى خيار يفكك قوة المتحرش ويعيد التوازن إلى الوضع.

وانتهت القصة بطابع فكاهي، حيث أدرك الطرف الآخر بسرعة أنه يجب حجب رسائله الجارحة وحظر الاتصال مع شالين.