الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشف أن أحد زملائه السابقين يرسل رسائل قذرة إلى حبيبته... انتقم منه بطريقة صادمة: ما علاقة مؤخرته؟! (صورة)
منوعات
2024-01-23 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اكتشف أن أحد زملائه السابقين يرسل رسائل قذرة إلى حبيبته... انتقم منه بطريقة صادمة: ما علاقة مؤخرته؟! (صورة)
في حادثة غير عادية، اكتشف رجل أن زميله السابق في العمل كان يرسل رسائل جنسية إلى حبيبته، مما دفعه إلى الانتقام بطريقة فريدة من نوعها.
وقرر سياران كيتنغ شينديلكا، الذي كشف فعل زميله شون، أن يرد بالمثل عبر إرسال صور خادشة له، إذ عكس الأدوار بطريقة مبتكرة.
وتعود الحادثة إلى اللحظة التي تلقت فيها شالين كالدويل، حبيبة الرجل المذكور، رسائل بشكل مُفاجئ تتسم بالجرأة والفظاظة من شخص غير معروف.
بدلاً من الاكتفاء بالشعور بالغضب، قرر سياران تنفيذ خطة لإحراج زميله السابق. وقام بإرسال صور مثيرة ومحرجة للزميل السابق، حيث قلب الرجل الطاولة وأظهر كيف يمكن للانتقام أن يأتي بشكل غير تقليدي.
وتمثل القضية حالة فريدة من نوعها حيث انتقم الرجل بذكاء وروح فكاهية، محولًا موقف التحرش إلى خيار يفكك قوة المتحرش ويعيد التوازن إلى الوضع.
وانتهت القصة بطابع فكاهي، حيث أدرك الطرف الآخر بسرعة أنه يجب حجب رسائله الجارحة وحظر الاتصال مع شالين.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
زميل سابق
عمل
رسالة نصية
حبيبة
تحرش
انتقام
صورة
رسالة قذرة
مؤخرة.
التالي
عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!
حرقها حبيبها وشوّهها بالأسيد... هذه قصّة الناجية "باتريشيا ليفرانك"! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-17
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
منوعات
2024-01-17
كيت ميدلتون تخضع لعملية جراحية... وبيان من القصر الملكي عن حالتها الصحية (صورة)
0
فنّ
2024-01-12
تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)
فنّ
2024-01-12
تمثال عملاق لمغنّي الراب الأميركي كيد كادي في وسط باريس (صورة)
0
منوعات
2024-01-04
ترك حبيبته من خلال رسالة نصية... لن تتخيلوا السبب الصادم وراء الانفصال!
منوعات
2024-01-04
ترك حبيبته من خلال رسالة نصية... لن تتخيلوا السبب الصادم وراء الانفصال!
0
أخبار لبنان
2024-01-04
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
أخبار لبنان
2024-01-04
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
0
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
0
منوعات
15:45
أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!
منوعات
15:45
أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!
0
منوعات
15:27
"فتحوا الثلاجة فسقط منها رأس إنسان"... عملية بيع وشراء منزل تكشف جريمة مرعبة: الرأس لم يكن الشيء الوحيد الموجود بداخلها!
منوعات
15:27
"فتحوا الثلاجة فسقط منها رأس إنسان"... عملية بيع وشراء منزل تكشف جريمة مرعبة: الرأس لم يكن الشيء الوحيد الموجود بداخلها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:31
غوتيريش: الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول
آخر الأخبار
14:31
غوتيريش: الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول
0
منوعات
09:36
هددها وأمرها بركوب سيارته واغتصبها... وهكذا أنقذت ابنة الـ 13 عاماً نفسها!
منوعات
09:36
هددها وأمرها بركوب سيارته واغتصبها... وهكذا أنقذت ابنة الـ 13 عاماً نفسها!
0
منوعات
09:25
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
منوعات
09:25
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:38
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
فنّ
03:38
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
2
حال الطقس
00:02
منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
حال الطقس
00:02
منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
3
فنّ
05:00
رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي
فنّ
05:00
رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي
4
فنّ
06:01
بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)
فنّ
06:01
بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)
5
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
6
فنّ
05:12
هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟
فنّ
05:12
هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟
7
فنّ
05:17
إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!
فنّ
05:17
إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!
8
منوعات
05:50
جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)
منوعات
05:50
جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More