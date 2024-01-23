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أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!

منوعات
2024-01-23 | 15:45
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أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!
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أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!

أراد أن يقيم علاقة رومانسية مع ابنته المراهقة... قررت والدته طرده من المنزل ثم وقعت الكارثة!

اتُهم رجل في تامبا بولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل صديقة والدته وإصابة والدته وابنته المراهقة قبل إطلاق النار على ضباط الشرطة يوم الأربعاء الفائت.

وبحسب وثائق المحكمة التي قدمها الادعاء، يُزعم أن الرجل كتب رسالة إلى ابنته المراهقة يقول فيها إنه يريد إقامة علاقة رومانسية معها قبل إطلاق النار، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

ويُزعم أن المشتبه به، الذي يُدعى مايكل بانكس البالغ من العمر 42 عامًا، أخبر الشرطة أنه كتب رسالة إلى ابنته البالغة من العمر 17 عامًا "يصر فيها على الدخول في علاقة معها وعدم مواعدتها أي شخص آخر"، وفقًا لوثائق المحكمة. 

وقبل إطلاق النار، قال ممثلو الادعاء إن والدة بانكس وصديقتها كانتا في منزل العائلة يناقشان طرد بانكس بعد أن علما أنه كان "يقيم علاقة رومانسية مع ابنته"، حسبما تشير الوثائق، وفقًا لتقارير WTVT.

ويزعم ممثلو الادعاء في الوثائق أنه عند سماع هذه المناقشة، شعر بانكس "بالخيانة والانزعاج"، لذا أحضر مسدسًا إلى المطبخ، حيث أطلق بعد ذلك النار على والدته، 60 عامًا، وصديقة والدته، مما أسفر عن مقتل الصديقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. التايمز وWFLA.

وبعد ذلك، زعم المدعون أن بانكس أطلق رصاصة خدشت رأس والدته قبل ملاحقة ابنته، التي كانت تستحم، وفقًا لقناة WTVT.

وقالت ابنة بانكس للسلطات إنها بعد سماع طلقات نارية من الحمام، حاولت دفع الباب لإبقائه مغلقًا، وزُعم أن بانكس أطلقت النار عبره "على مستوى الرأس تقريبًا"، وفقًا لصحيفة التايمز.

وعندما هربت المراهقة من المنزل، زُعم أن بانكس أطلق النار على ساقها وأصابها. ويُزعم أنه قام بعد ذلك بإعادة تحميل المسدس قبل الخروج من المنزل عبر الباب الخلفي، حسبما تشير الوثائق، وفقًا لصحيفة التايمز.

واتصلت والدته بالطوارئ حوالي الساعة 12:42 ظهرًا. وقالت الوثائق يوم الأربعاء للشرطة إن بانكس أطلق النار عليها وعلى صديقتها، بحسب ما ذكرته صحيفة التايمز. وتعرفت الشرطة على الصديقة القتيلة بأنها جوزفين مونتيس، 52 عاما.

ولدى وصولها، عثرت الشرطة على والدة بانكس وابنته خارج المنزل مصابتين بطلقات نارية، بحسب صحيفة التايمز.

ومع إعادة تحميل المسدس، زُعم أن بانكس أطلق النار على الضباط، فردوا بإطلاق النار، على الرغم من عدم إصابة المشتبه به بأي طلقات، وفقًا لشرطة تامبا. وتقول الشرطة إنه لم يصب أي من رجال الشرطة، واستسلم بانكس بعد فترة وجيزة وتم احتجازه لدى الشرطة.

ثم دخلت الشرطة المنزل وعثرت على مونتيس، التي أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وتم القبض على بانكس بخمس تهم: تهمة قتل من الدرجة الأولى بسلاح ناري، وتهمتين بمحاولة قتل من الدرجة الأولى بسلاح ناري، وتهمة واحدة بمحاولة قتل ضابط إنفاذ قانون من الدرجة الأولى بسلاح ناري، وتهمة واحدة بقتل ضابط شرطة من الدرجة الأولى بسلاح ناري. حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني كمجرم.

وليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسات بشأن الاتهامات أو قام بتعيين محامٍ.

ووفقا لصحيفة التايمز، لدى بانكس إدانتان سابقتان على الأقل بارتكاب جرائم عنف، بما في ذلك الضرب المشدد على امرأة حامل في عام 2007.

وهو محتجز في سجن مقاطعة هيلزبورو دون كفالة.
 

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