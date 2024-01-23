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"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
2024-01-23 | 15:58
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"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
قال رجل إنه وافق على مضض على توسلات زوجته من أجل زواج مفتوح، وانتهى به الأمر إلى الندم على قراره بعد أن خرقت إحدى القواعد الأساسية لترتيبهما، من خلال إقامة علاقة مع صديقها المفضل.
وكان على الرجل البالغ من العمر 33 عامًا أن يتحمل بعض "التقلبات" على مدار زواجه الذي دام ثماني سنوات، بما في ذلك عندما اختارت زوجته خيانته مع رجل التقت به عبر Tinder. لقد فكر في البداية في الطلاق، لأن الغش أمر محظور بالنسبة له، لكنها استعادته في النهاية مرة أخرى، واستعادت ثقته.
ومنذ حوالي ستة أشهر، أصيب الزوج الجريح بالصدمة عندما اقترحت عليه زوجته البالغة من العمر 30 عامًا أن يفتحا زواجهما. في البداية، أجاب بـ "لا" بشكل قاطع، ولكن كلما فكر في الأمر أكثر، بدا الأمر منطقيًا أكثر، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
في هذه المرحلة، كان الزوجان يمران بمرحلة صعبة في علاقتهما ولم يمارسا الجنس منذ حوالي ثمانية أشهر. لقد حاول بدء ممارسة الجنس في مناسبات عديدة، لكنها لم تكن "في مزاج جيد" أبدًا، ولذا توقف، لأنه لم يرغب في "دفعها".
وكتب الزوج على موقع Reddit: "كلما فكرت في اقتراحها كلما أردت تجربته أكثر، لذلك وافقت. لقد كانت في حيرة من أمرها في البداية ولكن في النهاية اتفقنا ووضعنا بعض القواعد التي تتضمن : 1) لا توجد مشاعر سواء منا أو من الشخص الذي نمارس الجنس معه. 2) لا نمارس الجنس في شقتنا. 3) نخبر بعضنا البعض عندما نمارس الجنس مع شخص آخر. 4) نستخدم الحماية دائمًا."
في إحدى الأمسيات، قرر الرجل أن يثق في زميلته في العمل "المغازلة جدًا" سارة ويخبرها بشأن هذا الترتيب. لقد شعر دائمًا أن سارة، 28 عامًا، منجذبة إليه، وثبتت شكوكه عندما كانت "كلها آذانًا صاغية"، مما جعله يعرف بعبارات لا لبس فيها أنها "مهتمة جدًا".
قرر الزوجان تجربة الأمر، ولكن قبل القفز إلى السرير معًا، أخبرها الزوج بالقواعد التي وضعها هو وزوجته، بما في ذلك أهمية عدم وجود "مشاعر" حقيقية تجاه الشخص الذي كانا ينامان معه. وكشف: "لقد أوضحت أنها تجدني جذابًا جنسيًا ولكن ليس هناك أي مشاعر. في اليوم التالي تحدثت مع زوجتي عن زميلتي في العمل وأخبرتني أنه يمكنني القيام بذلك. وبعد بضعة أيام "ذهبت إلى منزل سارة ومارسنا الجنس. لقد كان شعورًا جيدًا ولكنه لم يكن نفس الشعور الذي شعرت به عند ممارسة الجنس مع زوجتي."
وفي الأيام التالية، كانت زوجته "هادئة للغاية" ولم يتحدثا على الإطلاق. مع العلم أن هناك خطأ ما، قرر مواجهتها، متسائلاً عما إذا كانت على ما يرام مع ليلته العاطفية مع سارة بعد كل شيء. هذه المرة، لم يكن من الممكن أن تكون شكوكه أكثر خطأ.
واعترفت زوجته بأنها أقامت علاقة مع كريس، صديقها المفضل منذ 15 عامًا والذي كان يعرف منذ فترة طويلة أنه يكن مشاعر لها. ووفقًا للزوج الذي تعرض للخيانة، كان كريس، 31 عامًا، هو الشخص الذي تلجأ إليه دائمًا عندما يواجهان مشاكل، كشخص يمكن التحدث إليه. وتابع رسم صورة للديناميكية بينهما: "إنه يخبرني دائمًا أنه يريد صديقة مثل زوجتي تمامًا، ويظل يقول لها إنني لا أستحقها... لم أفكر كثيرًا في الأمر لأنه في رأسي... لم أعتقد أبدًا أن لديه فرصة مع زوجتي".
بعد أن علم بما حدث بين كريس وزوجته، صرخ في وجهها، واندلع شجار كبير.
وطلب نصيحة من زملائه من مستخدمي موقع Reddit، وقال غاضبًا: "لم تنتهك قاعدة عدم إخباري عندما تمارس الجنس مع شخص آخر فحسب، بل كسرت أيضًا القاعدة الأولى المتعلقة بالمشاعر. وكان عذرها هو أننا لم نوضح ذلك أبدًا... متى يجب أن نخبر بعضنا البعض عندما نمارس الجنس مع شخص آخر، قبل حدوث ذلك أو بعده. لكن ما نبهني حقًا هو أنها كانت تحاول إقناعي بأن كريس ليس لديه أي مشاعر تجاهها. في نظرها، كنت أبالغ في رد فعلي... لم أتحدث معها لمدة يومين الآن وأنا أقيم في منزل أحد الأصدقاء في الوقت الحالي. في رأسي، ما زلت أفكر في أن كريس يتلاعب بها بطريقة ما حتى تنفصل عني."
وقد ناشده عدد من هؤلاء المعلقين بإعادة التفكير في الزواج تمامًا، وحثه أحدهم: "يا صديقي، هل من الممكن أن تحترم نفسك وتترك هذه المرأة؟ هذا من أكثر الأشياء سخافة التي قرأتها. لقد خانتك مرات عدة، وفتحت باب الزواج لأنها لا تجدك جذابًا، ومن ثم لا تتبع القواعد. إنها لا تحترمك."
ونشر الزوج لاحقًا تحديثًا آخر، وكشف عن أنه التقى بزوجته وعلم بأنها كانت على علاقة جنسية مع كريس لأكثر من عام. لقد اتخذ الآن قرارًا بقطع كل العلاقات وتقديم طلب الطلاق، بعد أن وصل أخيرًا إلى نهاية تحمله لزواج غير سعيد.
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توسلت
مفتوح
أقامت
علاقة
أتوقعه"...
انتهت
حقيقة
صادمة!
التالي
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