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كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!







ووفقاً للشكوى، فقد اتُهم فرانك ويليامز، 30 عاماً، بارتكاب جناية إساءة معاملة الأطفال بالإضافة إلى الخنق والضرب. وقالت الشرطة في بيان لمجلة PEOPLE إن ويليامز، وهو ضابط في قسم شرطة ميلووكي، تم إيقافه عن العمل ويجري تحقيق داخلي.



وليس من الواضح ما إذا كان ويليامز قد قدم التماسًا أو استعان بمحامي للتحدث نيابة عنه.



وفي 17 كانون الثاني، استجاب زملاء ويليامز في قسم شرطة ميلووكي لمستشفى محلي ردًا على تحقيق في إساءة معاملة الأطفال.



وزعمت الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات، والتي أصيبت بجروح غير مميتة، أن والدها، ويليامز، "ضربها" بحزام في وقت سابق من ذلك اليوم في منزلهم وتركها مصابة بكدمات، حسبما جاء في الشكوى.



ويُزعم أن الرقيب الذي استجاب لموقع الحادث لاحظ وجود سبع إلى ثماني كدمات على فخذ الفتاة.



وفي مقابلة في اليوم التالي في مركز راسين للدفاع عن الطفل، زعمت الفتاة أن ويليامز ضربها في كل أنحاء جسدها في 16 كانون الثاني لأنه كان من المفترض أن تغفو لكنها ظلت مستيقظة، وفقًا للشكوى.



وزعمت الطفلة كذلك أن والدها ضربها بحزامه على السرير، ثم لف يديه حول حلقها و"خنقها". وزعمت أنها كانت تسعل لأنها "لا تستطيع التنفس"، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يخنقها فيها.



ووفقاً للشكوى، قالت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات إنها أصيبت بكدمات على ذراعيها وساقيها نتيجة الضرب، وخلال المقابلة، رفعت كمها لإظهار كدمة خطية طويلة على ساعدها. وبعد الضرب المزعوم، زعمت الفتاة أن ويليامز قام أيضًا بضرب شقيقها البالغ من العمر 4 سنوات بحزام بشكل متكرر.



وبحسب ما ورد سمعت شقيقها الأصغر يبكي ويقول إن الأمر مؤلم، حسب الشكوى.



وتم القبض على ويليامز بعد ذلك وأحيلت التهم إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي.



إذا أدين ويليامز بأي من الجريمتين الجنائيتين المتهم بهما، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة يبلغ مجموعها 10000 دولار.



وقالت الشرطة في بيان: “إن إدارة شرطة ميلووكي تحمل جميع الأعضاء أعلى درجات النزاهة، وإذا انتهك أي عضو قواعد السلوك، فسيتم محاسبته”. "إنه موقوف بالكامل. ولا يزال هناك تحقيق داخلي معلق."

ألقي القبض على ضابط شرطة في ولاية ويسكونسن الأسبوع الفائت بعد أن اتهمته السلطات بضرب ابنته وخنقها لأنها رفضت أخذ قيلولة، وفقًا لشكوى جنائية استعرضتها مجلة PEOPLE ووفقاً للشكوى، فقد اتُهم فرانك ويليامز، 30 عاماً، بارتكاب جناية إساءة معاملة الأطفال بالإضافة إلى الخنق والضرب. وقالت الشرطة في بيان لمجلة PEOPLE إن ويليامز، وهو ضابط في قسم شرطة ميلووكي، تم إيقافه عن العمل ويجري تحقيق داخلي.وليس من الواضح ما إذا كان ويليامز قد قدم التماسًا أو استعان بمحامي للتحدث نيابة عنه.وفي 17 كانون الثاني، استجاب زملاء ويليامز في قسم شرطة ميلووكي لمستشفى محلي ردًا على تحقيق في إساءة معاملة الأطفال.وزعمت الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات، والتي أصيبت بجروح غير مميتة، أن والدها، ويليامز، "ضربها" بحزام في وقت سابق من ذلك اليوم في منزلهم وتركها مصابة بكدمات، حسبما جاء في الشكوى.ويُزعم أن الرقيب الذي استجاب لموقع الحادث لاحظ وجود سبع إلى ثماني كدمات على فخذ الفتاة.وفي مقابلة في اليوم التالي في مركز راسين للدفاع عن الطفل، زعمت الفتاة أن ويليامز ضربها في كل أنحاء جسدها في 16 كانون الثاني لأنه كان من المفترض أن تغفو لكنها ظلت مستيقظة، وفقًا للشكوى.وزعمت الطفلة كذلك أن والدها ضربها بحزامه على السرير، ثم لف يديه حول حلقها و"خنقها". وزعمت أنها كانت تسعل لأنها "لا تستطيع التنفس"، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يخنقها فيها.ووفقاً للشكوى، قالت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات إنها أصيبت بكدمات على ذراعيها وساقيها نتيجة الضرب، وخلال المقابلة، رفعت كمها لإظهار كدمة خطية طويلة على ساعدها. وبعد الضرب المزعوم، زعمت الفتاة أن ويليامز قام أيضًا بضرب شقيقها البالغ من العمر 4 سنوات بحزام بشكل متكرر.وبحسب ما ورد سمعت شقيقها الأصغر يبكي ويقول إن الأمر مؤلم، حسب الشكوى.وتم القبض على ويليامز بعد ذلك وأحيلت التهم إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي.إذا أدين ويليامز بأي من الجريمتين الجنائيتين المتهم بهما، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة يبلغ مجموعها 10000 دولار.وقالت الشرطة في بيان: “إن إدارة شرطة ميلووكي تحمل جميع الأعضاء أعلى درجات النزاهة، وإذا انتهك أي عضو قواعد السلوك، فسيتم محاسبته”. "إنه موقوف بالكامل. ولا يزال هناك تحقيق داخلي معلق."