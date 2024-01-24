اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)

قائمة من الأسماء المحظورة... هذا ما فعلته حكومة هذا البلد!

قائمة من الأسماء المحظورة... هذا ما فعلته حكومة هذا البلد!

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!