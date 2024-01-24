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o
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o
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اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)
منوعات
2024-01-24 | 06:07
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اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)
اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)
صُدمت امرأة بعد عثورها على ضريح مخفي مخصص للممثل "نيكولاس كيج" تحت منزلها، وكان الأخير مكتملًا بالشموع والكؤوس وتذاكر الأفلام، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، عثرت المرأة على ما لا يقل عن 12 صورة لنيكولاس كيج معلقة وممدودة من السقف بكابلات، سجادة، شموع، كأس، وصندوق مليء بأفلامه.
ويُذكر أن المرأة عاشت في المنزل لمدة عام قبل أن تكتشف الضريح، ما جعلها تعتقد أنّ من قام بتركيبه هو أحد أصحاب المنزل السابقين.
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