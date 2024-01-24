بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!

بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!

تحدث الياباني "توكو"، والذي دفع 12 ألف جنيه استرليني بهدف التحول إلى كلب، عن شعوره بالحزن بسبب الاستيعاب الخاطئ لدى البعض حول تحوله إلى كلب، وفق ما نقله موقع ميرور البريطاني.



وفي هذا السياق، أحبّ توكو الكلاب كثيرًا لدرجة أنه قرر أن يحول نفسه إلى كلب ضخم ذو فروة، كما أنفق الأخير مبلغًا مذهلاً قدره مليوني ين على زي بحجم الإنسان حتى يبدو كسلالة الكلاب المفضلة لديه ويحقق طموحه لمدى الحياة.



ومع ذلك، شارك توكو الحقيقة وراء رحلة تحوله، معترفًا بالحزن كثيرًا عندما يصدر المتابعون أحكامًا مسبقة عنه. واعترف توكو أنه نادرًا ما يخبر أصدقاءه لأنه يخاف من ردّة فعلهم، واعتقادهم بأنه غريب الأطوار.



وقال توكو إنه كان لديه هذا الخيال غير المحدد بأن يصبح حيوانًا، منذ طفولته، ولكنه لا يزال يعاني من تصورات الناس عن هويته.



وفي التفاصيل، أخبر توكو أنه يستمتع بممارسة الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب، لأنه يشعر حينها وكأنه حيوان أليف حقيقي، مثلًا تدليك البطن وتقليد حركات الكلاب.



كذلك، أضاف توكو أنه يأكل طعامًا مزيفًا للكلاب، ويستلقي في الأرجوحة الشبكية، كما أنه يمتلك قفصًا خاصًا به.