جلست فوق البيانو عارية الصدر... كاني ويست ينشر فيديو فاضح لزوجته ثم يحذفه! (فيديو)

بعد معاناتها بسبب تغير سلوكه أثناء تحضيرات حفل الزفاف... بحثت داخل هاتفه وما وجدته صدمها!

بعد معاناتها بسبب تغير سلوكه أثناء تحضيرات حفل الزفاف... بحثت داخل هاتفه وما وجدته صدمها!

بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!