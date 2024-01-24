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جلست فوق البيانو عارية الصدر... كاني ويست ينشر فيديو فاضح لزوجته ثم يحذفه! (فيديو)

منوعات
2024-01-24 | 07:08
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جلست فوق البيانو عارية الصدر... كاني ويست ينشر فيديو فاضح لزوجته ثم يحذفه! (فيديو)
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جلست فوق البيانو عارية الصدر... كاني ويست ينشر فيديو فاضح لزوجته ثم يحذفه! (فيديو)

جلست فوق البيانو عارية الصدر... كاني ويست ينشر فيديو فاضح لزوجته ثم يحذفه! (فيديو)

أظهرت بيانكا سينسوري مرة أخرى الكثير من جسمها عندما أصبحت عارية الصدر وكشفت صدرها أمام الكاميرا في مقطع فيديو محذوف.

ونشر كاني ويست (46 عاما) مقطع فيديو لزوجته بيانكا (29 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه سريعا.

وفي الفيديو، كانت العارضة تجلس فوق ما بدا أنه بيانو بني اللون مغطاة بمعطف من الفرو باللونين الأبيض والأسود.

وكانت ترتدي ملابس داخلية سوداء عالية الخصر وقميصًا أسود شفافًا بأكمام طويلة مما جعل من الواضح أنها لم تكن ترتدي حمالة صدر.

وكانت ترتدي فوق رأسها قبعة فرو كبيرة الحجم تتناسب مع معطفها وتتدلى فوق أذنيها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وارتدت بيانكا حذاءً أسود بكعب عالٍ ودعمت إحدى ساقيها على البيانو لتقف أمام الكاميرا وهي تلعق شفتيها.

وإلى جانبها كان هناك زجاج شفاف، وانتهى المقطع بومضات عدة من الكاميرا تغطي المشهد.

وفي وقت سابق، شوهدت بيانكا وكاني وهما يتجهان إلى الاستوديو لتصوير مقاطع الفيديو حيث شوهدت وهي ترتدي المعطف الكبير.

لمشاهدة الفيديو اضغطوا هنا

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