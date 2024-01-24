الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لم تستطع أن تشعر بالأمومة نحو ابنتها... "أشعر كأنني أقوم بتربية طفل شخص آخر": إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-01-24 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لم تستطع أن تشعر بالأمومة نحو ابنتها... "أشعر كأنني أقوم بتربية طفل شخص آخر": إليكم التفاصيل!
لم تستطع أن تشعر بالأمومة نحو ابنتها... "أشعر كأنني أقوم بتربية طفل شخص آخر": إليكم التفاصيل!
أثارت أم غضب المتابعين بعد اعترافها بأنها نادمة على تبني ابنتها، لأنها لم تحبها أبدًا مثل أطفالها البيولوجيين، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وأوضحت المرأة أنها اختارت تبني طفلتها بعد إنجابها ابنها عبر التلقيح الاصطناعي، ومع ذلك، اعترفت الأخيرة بأنها لم تشعر بالأمومة نحوها أبدًا، بل على العكس، بدأت تستاء منها مع مرور الوقت.
وفي تفاصيل التبني، أرادت المرأة بعد أربع سنوات من إنجابها طفلها الأول طفلًا آخرًا ولكنها لم ترغب هي وزوجها في تحمل الوقت والنفقات، لذلك قررا التبني.
وقالت المرأة إنها حاولت أن تجبر نفسها على تنمية شعور بالارتباط تجاه الفتاة، التي تبلغ الآن 15 عامًا، ولكنها فشلت في ذلك رغم أنها من قامت بتربيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، اكتشفت المرأة قبل أربع سنوات أنها حملت بشكل طبيعي، ورُزقت بفتاة، ما أدى إلى توتر علاقتها مع ابنتها المتبناة، حيث بدأت تشعر بمزيد من الإقصاء عن الأسرة.
آخر الأخبار
منوعات
تستطع
بالأمومة
ابنتها...
"أشعر
كأنني
بتربية
آخر":
إليكم
التفاصيل!
التالي
اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-05
"شممت رائحة الكحول عندما جاء لرؤيتي قبل العملية"... طبيب مخمور أجرى لها عملية تجميل والنتيجة كانت كارثية: إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-01-05
"شممت رائحة الكحول عندما جاء لرؤيتي قبل العملية"... طبيب مخمور أجرى لها عملية تجميل والنتيجة كانت كارثية: إليكم التفاصيل!
0
منوعات
2023-12-29
شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!
منوعات
2023-12-29
شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!
0
منوعات
10:02
"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!
منوعات
10:02
"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
09:18
"انقطاع الطمث عند الرجال" حقيقة علمية مثبتة... إليكم كيفية تعزيز الدافع الجنسي والتغلب على التعب
صحة وتغذية
09:18
"انقطاع الطمث عند الرجال" حقيقة علمية مثبتة... إليكم كيفية تعزيز الدافع الجنسي والتغلب على التعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:20
أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وحبيبها لكن النتيجة كانت كارثية... إليكم ما حصل!
منوعات
10:20
أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وحبيبها لكن النتيجة كانت كارثية... إليكم ما حصل!
0
منوعات
10:09
"التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها"... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)
منوعات
10:09
"التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها"... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)
0
منوعات
10:02
"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!
منوعات
10:02
"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!
0
منوعات
09:59
ارتكب جريمته وقرر إخفاء الأدلة فقتل 76 شخصًا... عن طريق الخطأ؟!
منوعات
09:59
ارتكب جريمته وقرر إخفاء الأدلة فقتل 76 شخصًا... عن طريق الخطأ؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
0
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
0
آخر الأخبار
11:11
ميشال ضاهر: هناك مشكلة في تحصيل الـTVA فهناك ناس لا تدفع ضريبة دخل وهناك مناطق لا يتم تحصيل الـ TVA منها لذلك اطالب باللامركزية المالية الموسعة لأنها الحل الوحيد
آخر الأخبار
11:11
ميشال ضاهر: هناك مشكلة في تحصيل الـTVA فهناك ناس لا تدفع ضريبة دخل وهناك مناطق لا يتم تحصيل الـ TVA منها لذلك اطالب باللامركزية المالية الموسعة لأنها الحل الوحيد
0
آخر الأخبار
10:57
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي أبلغت عن اقتراب طائرة مسيرة على بعد 50 مترا منها جنوب ميناء المخا اليمني هي سفينة حاويات ترفع علم أميركا
آخر الأخبار
10:57
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: السفينة التي أبلغت عن اقتراب طائرة مسيرة على بعد 50 مترا منها جنوب ميناء المخا اليمني هي سفينة حاويات ترفع علم أميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
2
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
4
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
5
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
7
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
8
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More