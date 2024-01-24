امرأة عربية أزعجت زوجها على "واتساب"...وهكذا تمت معاقبتها قانونياً!

امرأة عربية أزعجت زوجها على "واتساب"...وهكذا تمت معاقبتها قانونياً!



قامت محكمة مصرية بمعاقبة امرأة أزعجت زوجها برسائل على تطبيق "الواتساب".



وفي التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف "قنا"، بتغريم السيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز "قنا"، وفق موقع "القاهرة 24".



ويُذكر أن هذه الحادثة كانت في آذار 2023، عندما تقدم مواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن "قنا" بتضرره من زوجته التي كانت تتعمّد إزعاجه ومضايقته من خلال رسائل تحتوي على الشتائم والإهانة عبر تطبيق "واتساب". وذلك، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.



وبعد التحقيقات والتأكد من صحة المعلومات المقدّمة من الزوج، أُحيلت القضية إلى محكمة "قنا" الاقتصادية، وتم تغريم الزوجة.