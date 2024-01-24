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"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-01-24 | 10:02
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&quot;الإشبينة الغاضبة&quot;... ما أجبرتها العروس على ارتدائه &quot;كشف الكثير&quot; وهذه التفاصيل!
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"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!

"الإشبينة الغاضبة"... ما أجبرتها العروس على ارتدائه "كشف الكثير" وهذه التفاصيل!

غضبت إشبينة عروس، تعاني من حجم ثدييها، لأنها أُجبرت على ارتداء فستان لحضور حفل زفاف أخت شريكها، والذي لا يلائم شكل جسمها، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وكشفت المرأة أيضًا أنه لم يكن هناك ملابس داخلية يمكنها أن ترتديها تحت الفستان لمحاولة التخفيف من طبيعته الشفافة والفاضحة.

وانتقدت المرأة العروس، وهي أخت زوجها، لأنها لم تضع راحة الناس قبل احتياجاتها "الأنانية".

وقالت المرأة إن الفستان لا يحتوي على بطانية أو حتى حمالة صدر، كما أنه مكشوف الظهر، وله فتحة عنق على مستوى الفخذ، وهي لا تحب ارتداء فساتين ظهر مكشوفة لا تتناسب مع شكل جسدها. 

وأضافت المرأة أنها جربت الفستان وأن صدرها كان مكشوفًا وخرج من الفستان، كما ظهر ظهرها أيضًا. وأوضحت أن ذلك جعلها تشعر بعدم الارتياح الشديد.

ولهذا السبب، قالت المرأة للعروس إنها آسفة، ولكنها تريد إضافة بعض التعديلات البسيطة ليكون الفستان أكثر تحفظًا من ناحية الظهر والصدر، ولكن العروس رفضت طلبها.

كما أرادت المرأة الانسحاب من حفل الزفاف ولكن ذلك يمكن أن يفسد العلاقة بينها وبين زوجها وقد يؤثر على حفل الزفاف. 

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