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"التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها"... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)

منوعات
2024-01-24 | 10:09
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&quot;التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها&quot;... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)
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"التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها"... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)

"التنورة قصيرة جدا ولا يمكنك الخروج بها"... مقطع فيديو لرجل أسترالي يثير الجدل! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الرجل بإخبار صديقته أن تنورتها "قصيرة جدًا"، ولكن انصدم المتابعون من ردّ فعلها "الرافض والهادئ في آن"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شارك الأسترالي "كريس كيفيريان"، مقطع فيديو ينتقد من خلاله ملابس صديقته قبل أن تخرج لمقابلة أصدقائها.

وفي المقطع، شتم كيفيريان ملابس صديقته مرات عدة وقال لها إنها لا تستطيع مغادرة المنزل وهي ترتدي التنورة، وهددها بالانفصال عنها إذا فعلت ذلك، ولكنها قالت له ببساطة إنها ستخرج وهي ترتديها.

وفي حين أن مثل هذا السلوك من قبل الرجل يستدعي غضب الأنثى، إلا أن بعض النساء صفّقن لكيفيريان وقلن له إنهن "بحاجة إلى رجل" يتحدث معهن بهذه الطريقة.
 
 

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