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تعرضت للهجوم من قبل أخت حبيبها...وما فعلته عائلته كان مهيناً!
منوعات
2024-01-24 | 13:43
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تعرضت للهجوم من قبل أخت حبيبها...وما فعلته عائلته كان مهيناً!
تعرضت للهجوم من قبل أخت حبيبها...وما فعلته عائلته كان مهيناً!
أخبرت شابة عن تعرّضها للهجوم الجسدي من قبل أخت حبيبها، وكيف أن والدته كانت مسيئة ومخيفة.
وجلس والده يراقب ما يحصل أمامه كما لو كان حدثًا يوميًا اعتيادياً، وفق ما نقل موقع
"ذا صن"
.
وأوضحت الشابة البالغة من العمر 26 عاماً أنها على علاقة جيدة مع حبيبها البالغ 30 عاماً، وأنه يعمل بجدّ، وهما يستمتعان بحياة هادئة. لكن عائلة الشاب ليسوا كذلك، فحياتهم عبارة عن شرب الكحول والذهاب إلى الحانات.
وقالت الشابة: "أعتقد أن والديه وأخته مدمنون على الكحول. إنهم يوبخون حبيبي لأنه متشبث جدًا بوظيفته. إنهم يشعرون بالغيرة، ولكنهم يسارعون إلى اللجوء إليه طلبًا للمساعدة عندما لا يكون لديهم أموال لشراء الكحول".
وفي أحد الأيام، وصلت الأمور إلى ذروتها، فتشاجروا مع الشاب وشتموه. أما أخته فاعتدت على حبيبته بالضرب ووصفتها بـ "السامة".
وبعدها، قرر الثنائي الذهاب للعيش في منزل الشابة مع والديها.
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