الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية ستسمح ببيع الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين

منوعات
2024-01-24 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية ستسمح ببيع الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السعودية ستسمح ببيع الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين

السعودية ستسمح ببيع الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين

تعتزم السعودية السماح ببيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين للمرة الأولى في المملكة، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على المشروع وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال أحد المصدرين إن المشروبات الكحولية "ستُباع للدبلوماسيين غير المسلمين" الذين اضطروا في السابق إلى استيراد الكحول عبر الحقيبة الدبلوماسية.

وأصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظراً على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل خمسينات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضباً دبلوماسياً بريطانياً بالرصاص.

وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، تاركاً معظم سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مع وسائل محدودة لشرب الكحول.

فتقدّم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبعض الناس يصنّع النبيذ محلياً، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.

وأبعد من ذلك، فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر، سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى.

وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.

وقد أثارت الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية الأخيرة، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.

لكن بياناً رسمياً سعودياً الأربعاء أفاد بأن السلطات تقدم "إطاراً تنظيمياً جديداً... لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".

وأضاف "ستركز العملية الجديدة على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخولها إلى المملكة، لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة التي تسببت في تبادل غير منضبط لبضائع مماثلة في المملكة".
 

آخر الأخبار

منوعات

سعودية

كحول

دبلوماسيين

مسلمين

LBCI التالي
اكتشفت أمرا مرعبا تحت منزلها... ما علاقة الممثل "نيكولاس كيج" بالموضوع؟ (صورة)
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-23

المفتي دريان: دار الفتوى ستبقى مرجعية للجميع وابوابها مشرعة للجميع والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تبدي استعدادا لتوقيع اي اتفاقية فيها خير للمسلمين

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-22

كيربي: لا نزال نعتقد بأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل ممكن

LBCI
فنّ
2024-01-22

المعركة ضد إدمان الكحول محور فيلم "ذي آوت رَن" في مهرجان ساندانس

LBCI
أخبار دولية
2024-01-22

السعودية تدشن محكمة تنفيذ إدارية لدعم البيئة الاستثمارية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
00:58

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:30

نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
منوعات
13:43

تعرضت للهجوم من قبل أخت حبيبها...وما فعلته عائلته كان مهيناً!

LBCI
منوعات
12:23

حماتها قامت بمقلب أثناء حفل الكشف عن جنس الطفل... شعرت الكنة بالحرج وغادرت باكية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:11

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا ‏استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-11

غانتس لبلينكن: على المجتمع الدولي التحرّك لضمان إيقاف الدولة اللبنانية الهجمات في المنطقة الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
11:17

المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

LBCI
منوعات
2024-01-01

ماذا قالت ماغي فرح لمواليد برج العقرب لعام 2024؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الـLBCI في شبعا وأبناؤها يروون قصص الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لقاء إيرانيّ تركيّ لتطوير العلاقات بينهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كأس السوبر العراقي-اللبناني في الميني فوتبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل إتسعت رقعة "وحدة الساحات" لتشمل الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إسرائيل تواجه أسئلة كثيرة عن عدم تحقيق أهداف الحرب على غزة حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هاشتاغ "بري" على منصة أكس... عيّنة من الهجوم والهجوم المضاد في المجلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في اليوم العالمي للتعليم مجموعة CMA CGM تفتح باب المنح للتلامذة اللبنانيين في أهم الجامعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مشروع الموازنة... بالأرقام

LBCI
أخبار سياسية
13:11

جلسة درس الموازنة في شقها المسائي ماذا حملت من نقاشات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:34

ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"

LBCI
منوعات
10:20

أقامت علاقة ثلاثية مع صديقتها المفضلة وحبيبها لكن النتيجة كانت كارثية... إليكم ما حصل!

LBCI
فنّ
09:27

للمرّة الأولى وبفخر كبير... فيديو لكارمن لبس مع ابنها مروان

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل

LBCI
فنّ
09:00

هيفاء وهبي تتألّق في أسبوع الموضة الباريسي... شاهدوا ردّ فعل أحد المارة الّذي صادفها في الشارع (فيديو)

LBCI
منوعات
07:03

بعد تحوّله الى كلب... الياباني "توكو" يشعر بالحزن لهذا السبب!

LBCI
فنّ
07:11

ميريام فارس في أسبوع الموضة بباريس... فستان مثير مع فتحة صدر كبيرة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
14:56

عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More