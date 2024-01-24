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نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
منوعات
2024-01-24 | 15:30
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نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
رفع نشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة لافتة كبيرة يطالبون فيها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إذ حملت صورة عملاقة لطفل فلسطيني يبكي طلبا للمساعدة فوق مدخل متحف رينا صوفيا في العاصمة الإسبانية مدريد.
وهذا هو ذات المتحف الذي يضم لوحة (غرنيكا) الشهيرة لبابلو بيكاسو التي تصور ويلات الحرب.
ورتبت حدث اليوم الأربعاء منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) وحركة (أنميوت غزة) التي تعني بالعربية لا تخرسوا أصوات غزة الداعمة للمصورين الصحفيين الذين يغطون الأحداث من منطقة الحرب. واستخدم النشطاء لافتة عليها رسم توضيحي للفنان الأمريكي شيبرد فيري استناداً إلى صورة التقطها المصور الفلسطيني بلال خالد.
وكُتب تحت الصورة تعليقان الأول يقول "هل يمكنكم سماعنا؟" كأنها صرخة من الطفل والثاني "أوقفوا إطلاق النار الآن" بأحرف كبيرة على خلفية صفراء. وراقب أفراد من الشرطة والإطفاء التحرك دون تدخل.
وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة في تشرين الأول رداً على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الذي حول جزءا كبيرا من القطاع إلى أنقاض منذ ذلك الحين.
واستلهم بيكاسو فكرة اللوحة الموجودة في المتحف بحجم جدارية من ضربة جوية للنازيين على بلدة جرنيكا في شمال إسبانيا عام 1937 أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1600. وتعد اللوحة من روائع القطع الفنية التي تعبر عن مناهضة الحرب في القرن العشرين.
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