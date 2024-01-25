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"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

منوعات
2024-01-25 | 00:58
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&quot;رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني&quot;... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
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"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني مباشرة"... أمواج ضخة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ! (فيديو)

تسببت الأمواج العاتية في حدوث فيضانات كبيرة في قاعدة نائية للجيش الأميركي في جنوب المحيط الهادئ، روي نامور - جزر مارشال، وتم توثيق الحدث بأكمله بالفيديو.

وقالت حامية الجيش الأميركي كواجالين أتول (USAG-KA) إن حادثة فيضانات كبيرة وقعت ليلة السبت في روي نامور في جزر مارشال. ضربت سلسلة من الأمواج القوية قاعة الطعام، مما أدى إلى خلع الأبواب عن مفصلاتها، وقذف الأثاث، وتسببت في فقدان العديد من الأشخاص توازنهم وسقوطهم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه إريك هانسون اللحظة التي تكسر فيها موجة ضخمة أحد الأبواب، وتجرف الأشخاص داخل المبنى. كان يستمتع بقضاء ليلة في Outrigger Bar & Grill عندما اصطدمت "الأمواج الهائلة" بالمبنى.

وقال هانسون: "رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني مباشرة... استمرت المزيد من الأمواج في الظهور. استجاب الجميع لسيناريو الطوارئ ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى خطير".

ويقول المسؤولون إنه لم يقتل أحد، وأصيب شخص واحد فقط.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في غوام تحذيرًا من ارتفاع الأمواج في جزر مارشال من بعد ظهر السبت حتى الأحد بسبب "موجات متكسرة كبيرة بشكل خطير يتراوح ارتفاعها بين 10 و15 قدمًا". وتوقع التحذير أيضًا حدوث بعض الفيضانات الطفيفة على طول الشواطئ المواجهة للشمال بالقرب من أوقات المد العالي.

وتم إجلاء ثمانين من حوالي 120 فردًا يعيشون في القاعدة. وقام الجيش بنقل جميع سكان روي حتى استعادة الخدمات.

وقال العقيد درو مورغان، قائد حامية USAG-KA: "إن تطهير المدرج في روي نامور وتقييم سلامته هو أولويتنا القصوى الآن بعد أن قمنا بإجلاء الأفراد غير المطلوبين لجهود الاستجابة الأولية... بمجرد فتح المدرج، يمكننا نقل الأشخاص والمعدات ذهابًا وإيابًا لبدء عملية التعافي."

وكانت الأمواج كبيرة جدًا لدرجة أنها دمرت القاعدة ومطارين قريبين في جزر مارشال.

وهذه الجزيرة هي ثاني أكبر جزيرة في سلسلة جزر كواجالين أتول في جمهورية جزر مارشال.

وقال مورغان: "إن روي نامور يمثل رأس رمح كواجالين... يعد سكان روي جزءًا خاصًا من عائلة Team Kwaj. لقد قامت القوى العاملة والمجتمع باستجابة دعم رائعة. أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من فريق كواج."
 

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