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ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
2024-01-25 | 06:04
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ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
استقال موظف من وظيفته بعد محاولة مديره فرض قاعدة استراحة غداء "غير قانونية" و غير عادلة، وفق ما نقل "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شارك رجل الأعمال "بن أسكينز"، على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا لموظف مجهول الهوية، دافع من خلاله عن الأخير الذي تم منعه من أخذ استراحة في مكان عمله.
وفي هذا السياق، دخل الموظف ليأخذ استراحة الغذاء، لكنه أصيب بالذهول عندما أرسل له مديره كمية كبيرة من الرسائل النصية يخبره من خلالها أنه بحاجة إلى عودته للعمل على الفور.
وقال الموظف إن الرسائل أربكته، وأوضح للمدير حينها أنه وقت استراحة الغداء وأنه من غير القانوني التغاضي عنها، إلا أن الأخير لم يهمه ذلك نظرًا لـ"كمية الضغط في الشركة".
وبالتالي، رفض المدير مناقشة هذا الموضوع مع الموظف الذي لم يكن مستعدا للتسامح مع قواعد الشركة غير العادلة، وقدّم استقالته على الفور.
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