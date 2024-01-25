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لمواجهة شيخوخة السكان... هذه الدولة تقدم مكافآت مادية على الولادات: هكذا تراوحت الأرقام!

منوعات
2024-01-25 | 06:14
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لمواجهة شيخوخة السكان... هذه الدولة تقدم مكافآت مادية على الولادات: هكذا تراوحت الأرقام!
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لمواجهة شيخوخة السكان... هذه الدولة تقدم مكافآت مادية على الولادات: هكذا تراوحت الأرقام!

لمواجهة شيخوخة السكان... هذه الدولة تقدم مكافآت مادية على الولادات: هكذا تراوحت الأرقام!

أعلنت الحكومة اليونانية التي تواجه شيخوخة سكانية في البلاد، الاثنين زيادة المكافأة للأهل على الإنجاب، من 2000 يورو حالياً إلى 2400 يورو للطفل الأول اعتباراً من نيسان المقبل.

وقالت وزيرة التماسك الاجتماعي والأسرة صوفيا زاكاراكيس الاثنين إن البدل سيزيد اعتمادا على عدد الأطفال: إذ سيبلغ بالنسبة للطفل الثاني 2700 يورو، وللثالث 3000 يورو.

وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "دعم الأسر التي لديها أطفال يشكل أحد أولوياتنا الرئيسية"، بينما خططت وزارة الاقتصاد لما مجموعه سبعة إجراءات في هذا الإطار، خُصصت لها ميزانية قدرها 90 مليون يورو.

ومن أجل تشجيع الأسر على إنجاب الأطفال والحد من شيخوخة السكان في اليونان، وضعت الحكومة بالفعل منذ عام 2020 مكافأة قدرها 2000 يورو تدفعها الدولة عن كل ولادة.

وخلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بين عامي 2010 و2018، انخفض معدل الخصوبة من 1,5 طفل لكل امرأة عام 2012 إلى 1,3 عام 2019، فيما يُفترض أن يرتفع إلى 2,1 طفل لكل امرأة لضمان تجديد الأجيال.

وبحسب تعداد أجرته هيئة الإحصاء اليونانية عام 2022، انخفض عدد السكان المقيمين في اليونان بنسبة 3,5% منذ عام 2011.

وسافر حوالى 450 ألف يوناني تقل أعمارهم عن 40 عاماً إلى الخارج للعثور على عمل خلال الأزمة المالية التي صاحبها ارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب.

وبالتالي فإن نزوح هذا الجيل في سن الإنجاب ساهم أيضاً في انخفاض عدد السكان اليونانيين.

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