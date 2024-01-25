الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاولوا إعدامه سابقا وفشلوا... تجربة إعدام تطبق للمرة الأولى في العالم وهذه جريمة المتهم!

منوعات
2024-01-25 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاولوا إعدامه سابقا وفشلوا... تجربة إعدام تطبق للمرة الأولى في العالم وهذه جريمة المتهم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
حاولوا إعدامه سابقا وفشلوا... تجربة إعدام تطبق للمرة الأولى في العالم وهذه جريمة المتهم!

حاولوا إعدامه سابقا وفشلوا... تجربة إعدام تطبق للمرة الأولى في العالم وهذه جريمة المتهم!

يمكن ألاباما إعدام سجين عن طريق قتله بالغاز بالنيتروجين، وفقًا لحكم المحكمة الفيدرالية - بعد رفض استئناف السجين المدان بأنه لم يتم اختباره ويمكن أن يؤدي إلى وفاة قاسية

سيتم السماح لألاباما بإعدام قاتل عن طريق خنقه حتى الموت بالنيتروجين، وهي طريقة تجريبية اعتبرها الأطباء البيطريون قاسية للغاية بالنسبة لمعظم الحيوانات وشبهتها الأمم المتحدة بالتعذيب.

 وكينيث يوجين سميث، البالغ من العمر 58 عامًا، هوأول شخص في الولايات المتحدة يُعدم، ليل الخميس، وربما في العالم يتم إعدامه بسبب نقص الأكسجة في النيتروجين بعد أن رفضت محكمة اتحادية استئنافه بأنه لم يتم اختباره ويمكن أن يؤدي إلى وفاة قاسية.

وأمضى أكثر من ثلاثة عقود في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بسبب مؤامرة قتل مقابل أجر عام 1989، ونجا العام الفائت من محاولة فاشلة لقتله بالحقنة المميتة بعد أن أمضى الحراس الفاشلون في سجن هولمان في أتمور 90 دقيقة في محاولة للعثور على الوريد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

والليلة، سيتم أخذ سميث من زنزانته وربطه بنفس النقالة التي نجا عليها من محاولة الحقنة المميتة، قبل أن تتاح له الفرصة للإدلاء بإفادة أخيرة لعائلته وعائلة ضحيته.

وسيتم بعد ذلك سحب ستارة فوق النافذة الصغيرة أمام منطقة المشاهدة قبل تركيب قناع تنفس على الطراز الصناعي على وجهه وضخ النيتروجين النقي من خلاله لمدة 15 دقيقة على الأقل - مما يتسبب في وفاته بسبب نقص الأكسجين. .

وستكون هذه هي المحاولة الأولى لاستخدام طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ إدخال الحقنة المميتة عام 1982. واستبعد الأطباء البيطريون النيتروجين كوسيلة للقتل الرحيم لمعظم الحيوانات غير الخنازير بسبب مخاوف من أنه قد يتسبب في معاناتهم دون داع ويخاطر بصحة الآخرين في نفس الغرفة.

وشن محامو سميث معركة قانونية لوقف المحاولة الثانية لقتله، قائلين إن الولاية تسعى إلى جعل سميث "حالة اختبار" للطريقة الجديدة، التي يقولون إنها تنتهك الحظر الدستوري على العقوبة القاسية وغير العادية.

لكن الدولة تصر على أن الخنق أمر إنساني، والليلة الماضية رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في الولايات المتحدة منع تنفيذ الإعدام. كما رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حجة سميث بأن ذلك سيكون غير دستوري.

وسميث هو واحد من رجلين أدينا بجريمة قتل زوجة واعظ مقابل أجر في عام 1988 والتي هزت مجتمعًا صغيرًا في شمال ألاباما.

وقال ممثلو الادعاء إنه والرجل الآخر حصلا على مبلغ 1000 دولار لكل منهما لقتل إليزابيث سينيت نيابة عن زوجها، الذي كان مثقلًا بالديون وأراد تحصيل التأمين.

وتم العثور على سينيت، 45 عامًا، ميتة في 18 آذار 1988، في منزلها في مقاطعة كولبيرت، مصابة بثماني طعنات في الصدر وواحدة على جانبي رقبتها.

وقتل زوجها تشارلز سينيت الأب نفسه عندما ركز التحقيق عليه كمشتبه به، وفقا لوثائق المحكمة.

وتم إلغاء إدانة سميث الأولية في عام 1989 عند الاستئناف، ولكن تمت إعادة محاكمته وإدانته مرة أخرى في عام 1996.

وأوصت هيئة المحلفين بالسجن المؤبد بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد، لكن القاضي تجاوز ذلك وحكم عليه بالإعدام. ولم تعد ألاباما تسمح للقضاة بتجاوز قرارات هيئة المحلفين في قضايا عقوبة الإعدام.

وتم إعدام جون فورست باركر، الرجل الآخر المدان بالقتل، في عام 2010.

وكان من المقرر إعدام سميث العام الفائت بالحقنة المميتة، لكن الممرضات واجهن صعوبة في العثور على وريد واضح في الوقت المناسب قبل انتهاء صلاحية أمر الإعدام.

وتبحث بعض الولايات عن طرق جديدة لإعدام السجناء بسبب صعوبة العثور على الأدوية المستخدمة في الحقن المميتة، وهي طريقة الإعدام الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

وقد سمحت ثلاث ولايات - ألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما - بنقص الأكسجة في النيتروجين كوسيلة للإعدام، لكن لم تحاول أي ولاية استخدام الطريقة غير المختبرة حتى الآن.

وقال ابن الضحية، تشارلز سينيت جونيور، في مقابلة مع قناة WAAY-TV إن سميث "عليه أن يدفع ثمن ما فعله... وبعض هؤلاء الأشخاص يقولون: "حسنًا، ليس عليه أن يعاني بهذه الطريقة"، حسنًا، هو لم يسأل أمي كيف عانت؟"، قال الابن. 

وتوقعت الولاية أن يتسبب غاز النيتروجين في فقدان الوعي خلال ثوانٍ والوفاة خلال دقائق. وقال أحد محامي الدولة للدائرة الحادية عشرة إن هذه ستكون "طريقة الإعدام الأكثر إنسانية وغير مؤلمة التي عرفها الإنسان".

لكن بعض الأطباء والمنظمات أثاروا ناقوس الخطر بشأن خطة الولاية.

آخر الأخبار

منوعات

إعدامه

سابقا

وفشلوا...

تجربة

إعدام

للمرة

الأولى

العالم

جريمة

المتهم!

LBCI التالي
لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟
بعد أن أتيحت للنساء حان وقت السجناء الرجال... دولة تسمح لهم باستخدام مكيفات الشعر وكريمات البشرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-12-01

في اليوم العالمي للإيدز.. هل تذكرون "بدرية" التي تخطت المحرمات عبر الـLBCI للمرة الأولى وتحدثت عن تجربتها مع السيدا؟! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:35

ابن الـ11 سنة العربيّ "سمع للمرة الأولى في حياته"... والطريقة: علاج جينيّ وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-01-14

مراهقة تخوض تجربة "استوديو الفن": حلم تحقق بشراء أغنية "عايزة الرد"... تفاصيل كثيرة ترويها نوال الزغبي للمرة الأولى!

LBCI
منوعات
2023-12-22

في التجربة "الأولى على مستوى العالم"... هل تشرّع هذه الدولة الكوكايين؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:02

إغلاق دعوى رفعتها ممثلة ضد دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب التقادم

LBCI
منوعات
09:53

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

LBCI
منوعات
07:52

نزاعات عائلية وخيبات أمل على مدى ثلاث سنوات... والسبب: هدية غير مناسبة؟!

LBCI
منوعات
07:40

اتصال من شقيقتها كشف لها الحقيقة الصعبة... خيانة مزدوجة وأعذار واهية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
آخر الأخبار
23:55

سموتريتش: موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبنيّ على المصالح ويجب على الغرب الضغط على قطر للإفراج عن الرهائن

LBCI
أخبار دولية
03:58

طفلة فقدت الحياة على متن قارب غير شرعيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-22

الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

عند الحدود الجنوبية... الاستنفار الاسرائيلي سيد الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

في الجلسة الثالثة لمناقشة الموازنة: صراع في السياسة وخطابات لا تجد حلولاً للعجز ولا تؤمّن مخارج من الانهيار

LBCI
أخبار دولية
03:51

وزير الخارجية الإسبانيّ من العراق: لوقف الهجمات على التحالف الدوليّ لمكافحة الجهاديين

LBCI
أخبار سياسية
14:34

افرام من مجلس النواب: سأصوّت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الـLBCI في شبعا وأبناؤها يروون قصص الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لقاء إيرانيّ تركيّ لتطوير العلاقات بينهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كأس السوبر العراقي-اللبناني في الميني فوتبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل إتسعت رقعة "وحدة الساحات" لتشمل الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إسرائيل تواجه أسئلة كثيرة عن عدم تحقيق أهداف الحرب على غزة حتى الآن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل

LBCI
اخبار البرامج
14:56

عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
00:58

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
14:55

"قتلتو لأني بحبو"... "ملكة هانم" شربت قهوة سادة ومشت بجنازة "محمد"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:23

زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا

LBCI
آخر الأخبار
17:37

وزير المالية الإسرائيلي سموتريش ردا على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس

LBCI
اسرار
23:40

اسرار الصحف 25-1-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More