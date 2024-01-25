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لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟

لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟







وزعم ويلدرين لوبيز أن إيلين كامبوس هددته قبل أن يطلق النار ويهرب من مكان الحادث، تاركًا لاعبة كمال الأجسام لتموت، وفق موقع



وأصيبت الضحية إلين كامبوس بالرصاص داخل شقة صديقها في البرازيل، في 23 شباط من العام الماضي.



ورغم إصابتها بأربع رصاصات، تمكنت من مغادرة الشقة والفرار إلى الطابق السفلي، حيث تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى.



وحكمت المحكمة على ولدرين لوبيز دي ألكانتار، 44 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.



وبحسب التقارير، كانت إيلين، 37 عاماً، تنتظر صديقها لمدة ساعتين عند الباب الأمامي لشقته، ودخلا الشقة معاً عند وصوله.



وأفاد سكان المبنى السكني بعد ذلك أنهم سمعوا شجارًا أعقبه حوالي سبع طلقات.



وبحسب ما ورد، حاول دي ألكانتارا، 44 عامًا، الفرار بالسيارة، لكن البوابة الكهربائية لم تفتح، فترك سيارته وهرب سيرًا على الأقدام.



وظل طليقاً لأيام عدة قبل أن يسلم نفسه للشرطة في 27 شباط.



وأثناء الاستجواب، أخبر الرجل أن إيلين كانت تهدده، وأنه تصرف دفاعًا عن النفس.



وقال: "كان لدينا بعض اللقاءات. لقد التقينا مرات عدة، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك أبدًا، على وجه التحديد لأنها شخص عدواني وعنيف للغاية. وعندما قلت إنني أريد الابتعاد، كانت تهددني وتهدد نفسها. حتى أنها هددت ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات".



ويعتقد أن الصبي كان متواجداً في مكان الحادث وقت إطلاق النار.



وزعمت محامية دي ألكانتارا أن موكلها أطلق الرصاص عن طريق الخطأ أثناء محاولته تفريغ بندقيته بعد أن حاولت إيلين الاستيلاء عليها.



ومع ذلك، لم تصدق الشرطة هذه الرواية للأحداث، واعتقلت دي ألكانتارا احتياطيًا بتهمة محاولة قتل.



وقال الأطباء إن ايلين أصيبت بجروح في الجانب الأيسر من فكها، ومؤخرة رأسها، وكتفها الأيسر، وفخذها الأيسر. قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة خمس سنوات على حبيب لاعبة كمال أجسام، كان قد أطلق عليها النار أربع مرات، بعد أن زعم أنه تصرف دفاعاً عن النفس.وزعم ويلدرين لوبيز أن إيلين كامبوس هددته قبل أن يطلق النار ويهرب من مكان الحادث، تاركًا لاعبة كمال الأجسام لتموت، وفق موقع "ذا صن" وأصيبت الضحية إلين كامبوس بالرصاص داخل شقة صديقها في البرازيل، في 23 شباط من العام الماضي.ورغم إصابتها بأربع رصاصات، تمكنت من مغادرة الشقة والفرار إلى الطابق السفلي، حيث تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى.وحكمت المحكمة على ولدرين لوبيز دي ألكانتار، 44 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.وبحسب التقارير، كانت إيلين، 37 عاماً، تنتظر صديقها لمدة ساعتين عند الباب الأمامي لشقته، ودخلا الشقة معاً عند وصوله.وأفاد سكان المبنى السكني بعد ذلك أنهم سمعوا شجارًا أعقبه حوالي سبع طلقات.وبحسب ما ورد، حاول دي ألكانتارا، 44 عامًا، الفرار بالسيارة، لكن البوابة الكهربائية لم تفتح، فترك سيارته وهرب سيرًا على الأقدام.وظل طليقاً لأيام عدة قبل أن يسلم نفسه للشرطة في 27 شباط.وأثناء الاستجواب، أخبر الرجل أن إيلين كانت تهدده، وأنه تصرف دفاعًا عن النفس.وقال: "كان لدينا بعض اللقاءات. لقد التقينا مرات عدة، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك أبدًا، على وجه التحديد لأنها شخص عدواني وعنيف للغاية. وعندما قلت إنني أريد الابتعاد، كانت تهددني وتهدد نفسها. حتى أنها هددت ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات".ويعتقد أن الصبي كان متواجداً في مكان الحادث وقت إطلاق النار.وزعمت محامية دي ألكانتارا أن موكلها أطلق الرصاص عن طريق الخطأ أثناء محاولته تفريغ بندقيته بعد أن حاولت إيلين الاستيلاء عليها.ومع ذلك، لم تصدق الشرطة هذه الرواية للأحداث، واعتقلت دي ألكانتارا احتياطيًا بتهمة محاولة قتل.وقال الأطباء إن ايلين أصيبت بجروح في الجانب الأيسر من فكها، ومؤخرة رأسها، وكتفها الأيسر، وفخذها الأيسر.