الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟

منوعات
2024-01-25 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟

لاعبة كمال أجسام تتعرض لإطلاق نار من حبيبها... هل كان دفاعاً عن النفس؟

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة خمس سنوات على حبيب لاعبة كمال أجسام، كان قد أطلق عليها النار أربع مرات، بعد أن زعم أنه تصرف دفاعاً عن النفس.

وزعم ويلدرين لوبيز أن إيلين كامبوس هددته قبل أن يطلق النار ويهرب من مكان الحادث، تاركًا لاعبة كمال الأجسام لتموت، وفق موقع "ذا صن".

وأصيبت الضحية إلين كامبوس بالرصاص داخل شقة صديقها في البرازيل، في 23 شباط من العام الماضي.

ورغم إصابتها بأربع رصاصات، تمكنت من مغادرة الشقة والفرار إلى الطابق السفلي، حيث تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى.

وحكمت المحكمة على ولدرين لوبيز دي ألكانتار، 44 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.

وبحسب التقارير، كانت إيلين، 37 عاماً، تنتظر صديقها لمدة ساعتين عند الباب الأمامي لشقته، ودخلا الشقة معاً عند وصوله. 

وأفاد سكان المبنى السكني بعد ذلك أنهم سمعوا شجارًا أعقبه حوالي سبع طلقات.

وبحسب ما ورد، حاول دي ألكانتارا، 44 عامًا، الفرار بالسيارة، لكن البوابة الكهربائية لم تفتح، فترك سيارته وهرب سيرًا على الأقدام.

وظل طليقاً لأيام عدة قبل أن يسلم نفسه للشرطة في 27 شباط.

وأثناء الاستجواب، أخبر الرجل أن إيلين كانت تهدده، وأنه تصرف دفاعًا عن النفس.

وقال: "كان لدينا بعض اللقاءات. لقد التقينا مرات عدة، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك أبدًا، على وجه التحديد لأنها شخص عدواني وعنيف للغاية. وعندما قلت إنني أريد الابتعاد، كانت تهددني وتهدد نفسها. حتى أنها هددت ابني البالغ من العمر ثلاث سنوات".

ويعتقد أن الصبي كان متواجداً في مكان الحادث وقت إطلاق النار.

وزعمت محامية دي ألكانتارا أن موكلها أطلق الرصاص عن طريق الخطأ أثناء محاولته تفريغ بندقيته بعد أن حاولت إيلين الاستيلاء عليها.

ومع ذلك، لم تصدق الشرطة هذه الرواية للأحداث، واعتقلت دي ألكانتارا احتياطيًا بتهمة محاولة قتل.

وقال الأطباء إن ايلين أصيبت بجروح في الجانب الأيسر من فكها، ومؤخرة رأسها، وكتفها الأيسر، وفخذها الأيسر.

آخر الأخبار

منوعات

لاعبة

كمال

أجسام

إطلاق

نار

حبيب

LBCI التالي
اتصال من شقيقتها كشف لها الحقيقة الصعبة... خيانة مزدوجة وأعذار واهية!
حاولوا إعدامه سابقا وفشلوا... تجربة إعدام تطبق للمرة الأولى في العالم وهذه جريمة المتهم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-12

بوحبيب استقبل وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة... لامي: نود الانتقال الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:30

الصفدي بحث مع ماكغورك جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.. وهذا ما تم تأكيده

LBCI
منوعات
15:30

نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-01-24

استبعاد إسرائيليّ لوقف إطلاق النار في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:02

إغلاق دعوى رفعتها ممثلة ضد دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب التقادم

LBCI
منوعات
09:53

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

LBCI
منوعات
07:52

نزاعات عائلية وخيبات أمل على مدى ثلاث سنوات... والسبب: هدية غير مناسبة؟!

LBCI
منوعات
07:40

اتصال من شقيقتها كشف لها الحقيقة الصعبة... خيانة مزدوجة وأعذار واهية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
آخر الأخبار
23:55

سموتريتش: موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبنيّ على المصالح ويجب على الغرب الضغط على قطر للإفراج عن الرهائن

LBCI
أخبار دولية
03:58

طفلة فقدت الحياة على متن قارب غير شرعيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-22

الخارجية الإيرانية: رقعة التوتر في المنطقة تتسع بسبب الدعم الأميركيّ الشامل للجرائم الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

عند الحدود الجنوبية... الاستنفار الاسرائيلي سيد الموقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

في الجلسة الثالثة لمناقشة الموازنة: صراع في السياسة وخطابات لا تجد حلولاً للعجز ولا تؤمّن مخارج من الانهيار

LBCI
أخبار دولية
03:51

وزير الخارجية الإسبانيّ من العراق: لوقف الهجمات على التحالف الدوليّ لمكافحة الجهاديين

LBCI
أخبار سياسية
14:34

افرام من مجلس النواب: سأصوّت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

الـLBCI في شبعا وأبناؤها يروون قصص الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لقاء إيرانيّ تركيّ لتطوير العلاقات بينهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كأس السوبر العراقي-اللبناني في الميني فوتبول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هل إتسعت رقعة "وحدة الساحات" لتشمل الاردن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إسرائيل تواجه أسئلة كثيرة عن عدم تحقيق أهداف الحرب على غزة حتى الآن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل

LBCI
اخبار البرامج
14:56

عاشت علاقة مساكنة مع رجل وحملت منه... هل تركته عندما اكتشفت أنه متزوج؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
00:58

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
14:55

"قتلتو لأني بحبو"... "ملكة هانم" شربت قهوة سادة ومشت بجنازة "محمد"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:23

زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا

LBCI
آخر الأخبار
17:37

وزير المالية الإسرائيلي سموتريش ردا على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر هي الراعية الرئيسية لحماس

LBCI
اسرار
23:40

اسرار الصحف 25-1-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More