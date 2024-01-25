2min

اتصال من شقيقتها كشف لها الحقيقة الصعبة... خيانة مزدوجة وأعذار واهية!

اتصال من شقيقتها كشف لها الحقيقة الصعبة... خيانة مزدوجة وأعذار واهية!





وفي التفاصيل، تلقّت المرأة تنبيهًا من أختها التي رأت شريكها وصديقتها معًا، لذلك قامت بالدخول إلى هاتف زوجها ووجدت رسائل نصية تدينه.



وفي هذا السياق، اتخذت صورًا للرسائل النصية وأنشأت أيضًا حسابًا على موقع "تيندر" وبدأت بالتعرّف على رجل، وخططت للقاء والتقطت صورًا لهذا التفاعل وأرسلتها إلى زوجها أيضًا.



وأدى ذلك إلى طلب شريكها الخائن ألّا تواعد أحدًا، كما أرسل لها رسالة ليخبرها أنها إذا أقامت علاقة مع أي شخص آخر فإن زواجهما سينتهي.



ولكن مع مرور الوقت، اكتشفت المرأة المزيد عما كان يحدث خلال غيابها، بين صديقتها المفضلة وزوجها الذي برّر الوضع بعذر أسوأ بكثير.



وشرحت المرأة أنها تعيش في مدينة أخرى في الفصل الدراسي الأخير لها في الجامعة، وهذا يفرض عليها الابتعاد عن المنزل وزيارته كل أسبوعين.



وأضافت المرأة أن زوجها استخدم الشعور بالوحدة وافتقادها كعذر، وروت كيف اتصلت بزوج صديقتها وأخبرته بكل شيء. أصيبت امرأة بالحزن الشديد بعد أن اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقتها المفضلة بعد وقت قصير من انتقالها إلى الكلية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، تلقّت المرأة تنبيهًا من أختها التي رأت شريكها وصديقتها معًا، لذلك قامت بالدخول إلى هاتف زوجها ووجدت رسائل نصية تدينه.وفي هذا السياق، اتخذت صورًا للرسائل النصية وأنشأت أيضًا حسابًا على موقع "تيندر" وبدأت بالتعرّف على رجل، وخططت للقاء والتقطت صورًا لهذا التفاعل وأرسلتها إلى زوجها أيضًا.وأدى ذلك إلى طلب شريكها الخائن ألّا تواعد أحدًا، كما أرسل لها رسالة ليخبرها أنها إذا أقامت علاقة مع أي شخص آخر فإن زواجهما سينتهي.ولكن مع مرور الوقت، اكتشفت المرأة المزيد عما كان يحدث خلال غيابها، بين صديقتها المفضلة وزوجها الذي برّر الوضع بعذر أسوأ بكثير.وشرحت المرأة أنها تعيش في مدينة أخرى في الفصل الدراسي الأخير لها في الجامعة، وهذا يفرض عليها الابتعاد عن المنزل وزيارته كل أسبوعين.وأضافت المرأة أن زوجها استخدم الشعور بالوحدة وافتقادها كعذر، وروت كيف اتصلت بزوج صديقتها وأخبرته بكل شيء.