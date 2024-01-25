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نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟







وتعرضت نجمة الأفلام الإباحية أناستازيا غريشمان، 26 عاماً، للطعن 22 مرة على الأقل في شقتها في روسيا.



وتم العثور على العارضة ميتة في حمامها في 10 آب 2022، بعد أن شوهدت آخر مرة في الشهر السابق.



وعثر رجال الشرطة على جثتها، بعد أن اقتحموا شقتها عندما أطلق صديق مقرب منها ناقوس الخطر.



وذكرت التقارير أن زوجها دميتري كاملوفسكي (24 عاماً) حكم عليه الآن بالسجن ثماني سنوات.



وبعد قتلها، ألقى كاملوفسكي جثة أنستازيا في حوض الاستحمام، وأخذ هاتفها وأدار حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، متظاهرًا أنه هي، كما أجاب على الرسائل النصية من صديقاتها.



وأخبر المجرم رجال الشرطة أن زوجته كانت تعاني من مشكلات عقلية وطلبت منه قتلها، ثم اعترف بالجريمة. وقال إنه طعن زوجته في غرفة النوم عندما كانت مستلقية، وتركها تموت في حجره.



ويُذكر أن القضية ترجع إلى "خلفية نزاعات عائلية متعددة حدثت سابقًا على أساس الغيرة".



تعرضت عارضة أزياء "ONLYFANS" للطعن حتى الموت على يد زوجها "الغيور"، بحسب موقع "ذا صن" وتعرضت نجمة الأفلام الإباحية أناستازيا غريشمان، 26 عاماً، للطعن 22 مرة على الأقل في شقتها في روسيا.وتم العثور على العارضة ميتة في حمامها في 10 آب 2022، بعد أن شوهدت آخر مرة في الشهر السابق.وعثر رجال الشرطة على جثتها، بعد أن اقتحموا شقتها عندما أطلق صديق مقرب منها ناقوس الخطر.وذكرت التقارير أن زوجها دميتري كاملوفسكي (24 عاماً) حكم عليه الآن بالسجن ثماني سنوات.وبعد قتلها، ألقى كاملوفسكي جثة أنستازيا في حوض الاستحمام، وأخذ هاتفها وأدار حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، متظاهرًا أنه هي، كما أجاب على الرسائل النصية من صديقاتها.وأخبر المجرم رجال الشرطة أن زوجته كانت تعاني من مشكلات عقلية وطلبت منه قتلها، ثم اعترف بالجريمة. وقال إنه طعن زوجته في غرفة النوم عندما كانت مستلقية، وتركها تموت في حجره.ويُذكر أن القضية ترجع إلى "خلفية نزاعات عائلية متعددة حدثت سابقًا على أساس الغيرة".