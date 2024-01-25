إغلاق دعوى رفعتها ممثلة ضد دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب التقادم

أعلن مكتب المدعي العام في باريس الاثنين أن الشكوى المقدّمة من الممثلة إيلين داراس، التي اتهمت الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً أثناء تصوير فيلم عام 2007، أُغلقت في نهاية كانون الأول للتقادم.ولم يتسن الاتصال بإيلين داراس على الفور، ولا بمحامي عملاق السينما الفرنسية.يعود تاريخ الشكوى إلى 10 أيلول. وأوضحت الممثلة، التي أدلت بشهادتها أمام القضاء وعبر موقع "ميديابارت" الإخباري، لوكالة فرانس برس في أوائل كانون الأول أنها "أرادت الرد على الدفاع الذي يقلل من أهمية شكوانا بالقول إنها مجرد شهادات".وكانت تشير إلى الاتهامات المتعددة المنشورة في الصحافة بحق جيرار دوبارديو الذي ينفيها قطعياً.كما قالت "لقد احتجتُ سنة للانتقال من الشهادة إلى الشكوى"، مضيفة "اجتياز عتبة مركز الشرطة وإخبار شرطي بأن أعضاءنا التناسلية تعرضت للّمس، ليس بالأمر السهل، ويستغرق الأمر وقتاً للتفكير".وكان البرنامج الاستقصائي "كومبليمان دانكيت" ("Complement d'enquete") الذي تبثه قناة "فرانس 2" الفرنسية العامة قد كشف عن شكوى داراس التي تحدثت عن تحرش دوبارديو جنسياً بها أثناء التصوير، غير آبه برفضها المتكرر لمحاولاته.وفي قضية منفصلة، وُجّه الاتهام إلى جيرار دوبارديو في باريس في 16 كانون الأول 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي بعد شكوى من ممثلة أخرى، شارلوت أرنو التي اتهمت الممثل بأنه اغتصبها مرتين في منزله الباريسي في نهاية آب 2018.وكتبت محامية أرنو، كارين دوريو-ديبو، أخيراً إلى مكتب المدعي العام في باريس لتطلب منه تحليل التقرير الذي عُرض ضمن برنامج "كومبليمان دانكيت"، بحسب ما أكدت النيابة العامة لقناة "بي اف ام" التلفزيونية.وترى المحامية أن التصريحات التي أدلى بها دوبارديو أمام الكاميرا من المرجح أن تحمل تصنيفا جنائيا، وهو ما يعكف الادعاء حالياً على تحليله.وتتمحور هذه القضية خصوصاً حول فيديو غير معروض سابقاً صُوّر عام 2018 خلال رحلة إلى كوريا الشمالية، يُسمع خلاله جيرار دوبارديو وهو يقوم بإيحاءات جنسية فاضحة ويدلي بتعليقات صادمة ومهينة بحق النساء.