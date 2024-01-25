قتلت ابنها وأخفته في مكان سري... كيف اكتشفت الشرطة مكانه؟

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)

نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة