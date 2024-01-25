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بعد أيام من موت كلبها... عائلة تتأثّر بسبب رسالة مليئة بالمشاعر: ماذا جاء فيها؟

بعد أيام من موت كلبها... عائلة تتأثّر بسبب رسالة مليئة بالمشاعر: ماذا جاء فيها؟





وفي التفاصيل، أُجبرت العائلة على التخلّي عن الكلب بسبب المرض الذي أصابه، ما دفع أصحابه إلى إعطائه للطبيب البيطري الذي يؤمّن له القتل الرحيم للتخفيف من معاناته.



وجاء في الرسالة التي تلقتها العائلة من الطبيب البيطري بعد أيام قليلة من موت الكلب: "مرحبًا. أنا ملاك. هناك الكثير من الملائكة في الجنة ولدينا جميعًا وظائف مختلفة. وظيفتي هي الكتابة إلى الناس وإخبارهم بوصول حيواناتهم الأليفة إلى السماء".



وأضاف الطبيب البيطري في سياق الرسالة أن الكلب "ساني" وصل إلى الجنة، وقال إنه استقر فيها وحالته جيدة، كما ارتاح الآن من التعب الذي سبّبه له المرض والعجز بسبب التقدم في العمر، و"هو الآن يلعب ويمرح مع الكلاب الأخرى في الجنّة". شاركت عائلة رسالة مؤثرة تلقّتها من الطبيب البيطري بعد أيام قليلة من اضطرارها للتخلي عن كلبها "ساني" بسبب مرضه، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أُجبرت العائلة على التخلّي عن الكلب بسبب المرض الذي أصابه، ما دفع أصحابه إلى إعطائه للطبيب البيطري الذي يؤمّن له القتل الرحيم للتخفيف من معاناته.وجاء في الرسالة التي تلقتها العائلة من الطبيب البيطري بعد أيام قليلة من موت الكلب: "مرحبًا. أنا ملاك. هناك الكثير من الملائكة في الجنة ولدينا جميعًا وظائف مختلفة. وظيفتي هي الكتابة إلى الناس وإخبارهم بوصول حيواناتهم الأليفة إلى السماء".وأضاف الطبيب البيطري في سياق الرسالة أن الكلب "ساني" وصل إلى الجنة، وقال إنه استقر فيها وحالته جيدة، كما ارتاح الآن من التعب الذي سبّبه له المرض والعجز بسبب التقدم في العمر، و"هو الآن يلعب ويمرح مع الكلاب الأخرى في الجنّة".