الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد أيام من موت كلبها... عائلة تتأثّر بسبب رسالة مليئة بالمشاعر: ماذا جاء فيها؟
منوعات
2024-01-25 | 10:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد أيام من موت كلبها... عائلة تتأثّر بسبب رسالة مليئة بالمشاعر: ماذا جاء فيها؟
بعد أيام من موت كلبها... عائلة تتأثّر بسبب رسالة مليئة بالمشاعر: ماذا جاء فيها؟
شاركت عائلة رسالة مؤثرة تلقّتها من الطبيب البيطري بعد أيام قليلة من اضطرارها للتخلي عن كلبها "ساني" بسبب مرضه، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أُجبرت العائلة على التخلّي عن الكلب بسبب المرض الذي أصابه، ما دفع أصحابه إلى إعطائه للطبيب البيطري الذي يؤمّن له القتل الرحيم للتخفيف من معاناته.
وجاء في الرسالة التي تلقتها العائلة من الطبيب البيطري بعد أيام قليلة من موت الكلب: "مرحبًا. أنا ملاك. هناك الكثير من الملائكة في الجنة ولدينا جميعًا وظائف مختلفة. وظيفتي هي الكتابة إلى الناس وإخبارهم بوصول حيواناتهم الأليفة إلى السماء".
وأضاف الطبيب البيطري في سياق الرسالة أن الكلب "ساني" وصل إلى الجنة، وقال إنه استقر فيها وحالته جيدة، كما ارتاح الآن من التعب الذي سبّبه له المرض والعجز بسبب التقدم في العمر، و"هو الآن يلعب ويمرح مع الكلاب الأخرى في الجنّة".
آخر الأخبار
منوعات
كلبها...
عائلة
تتأثّر
رسالة
مليئة
بالمشاعر:
فيها؟
التالي
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
نشطاء يعلقون لافتة كبيرة على متحف في إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-15
المنتدى الإقتصادي الإجتماعي وجه رسالة الى القاضي عبود... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
2024-01-15
المنتدى الإقتصادي الإجتماعي وجه رسالة الى القاضي عبود... ماذا جاء فيها؟
0
حال الطقس
2024-01-17
ماذا يخبّئ طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
2024-01-17
ماذا يخبّئ طقس اليوم والأيام المقبلة؟
0
أخبار لبنان
2024-01-10
لبنان ردّ على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2024-01-10
لبنان ردّ على مضمون الرسالة الموجهة من بعثة اسرائيل الى مجلس الأمن... ماذا جاء فيه؟
0
آخر الأخبار
2024-01-08
السفير الإيرانيّ في سوريا: تلقينا قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية تعرض تسوية في شأن المنطقة برمتها وتضمنت عرضًا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة وردنا كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم
آخر الأخبار
2024-01-08
السفير الإيرانيّ في سوريا: تلقينا قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية تعرض تسوية في شأن المنطقة برمتها وتضمنت عرضًا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطقة وردنا كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:21
كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!
منوعات
14:21
كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!
0
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
0
منوعات
10:59
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
منوعات
10:59
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
0
منوعات
10:56
قتلت ابنها وأخفته في مكان سري... كيف اكتشفت الشرطة مكانه؟
منوعات
10:56
قتلت ابنها وأخفته في مكان سري... كيف اكتشفت الشرطة مكانه؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:52
ماليزيا وقّعت اتفاقًا مع الإمارات وهذا هدفه
أخبار دولية
02:52
ماليزيا وقّعت اتفاقًا مع الإمارات وهذا هدفه
0
أخبار دولية
17:34
إنقاذ 60 مهاجرًا سوريًا انطلقوا من لبنان قبالة السواحل القبرصية... وأطفال بحال خطرة
أخبار دولية
17:34
إنقاذ 60 مهاجرًا سوريًا انطلقوا من لبنان قبالة السواحل القبرصية... وأطفال بحال خطرة
0
علوم وتكنولوجيا
06:35
ابن الـ11 سنة العربيّ "سمع للمرة الأولى في حياته"... والطريقة: علاج جينيّ وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
06:35
ابن الـ11 سنة العربيّ "سمع للمرة الأولى في حياته"... والطريقة: علاج جينيّ وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
11:01
وزارة الصحة في غزة: إسرائيل قتلت 20 شخصا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
أخبار دولية
11:01
وزارة الصحة في غزة: إسرائيل قتلت 20 شخصا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
3
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
4
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
5
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
6
منوعات
00:58
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
00:58
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
7
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
8
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More