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رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!

رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!





وفي التفاصيل، عبّرت المرأة عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن الرحلة كانت من اليونان نحو أميركا ومدّتها عشر ساعات.



وأضافت المرأة أنها دفعت حوالي 600 دولار إضافية للحصول على مقعد مريح للغاية. وبعد تعقيدات عدة قبل انطلاق الرحلة، أبلغتها مضيفة الطيران أن امرأة تعاني من كسر في ساقها جلست مكانها.



وعندما حضرت المرأة إلى الطائرة كان على مضيفة الطيران إعادة المرأة المصابة إلى مكانها، وتلقّت عندها السيدة العنيدة عددًا لا بأس به من النظرات الغاضبة من الركاب الآخرين لكنها لم تهتم لها لأنها لم ترتكب أي خطأ بنظرها. كشفت إحدى النساء كيف رفضت إحدى الراكبات الجلوس مكانها خلال رحلة جوية، لأنها كانت تعاني من كسر في ساقها، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، عبّرت المرأة عن غضبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن الرحلة كانت من اليونان نحو أميركا ومدّتها عشر ساعات.وأضافت المرأة أنها دفعت حوالي 600 دولار إضافية للحصول على مقعد مريح للغاية. وبعد تعقيدات عدة قبل انطلاق الرحلة، أبلغتها مضيفة الطيران أن امرأة تعاني من كسر في ساقها جلست مكانها.وعندما حضرت المرأة إلى الطائرة كان على مضيفة الطيران إعادة المرأة المصابة إلى مكانها، وتلقّت عندها السيدة العنيدة عددًا لا بأس به من النظرات الغاضبة من الركاب الآخرين لكنها لم تهتم لها لأنها لم ترتكب أي خطأ بنظرها.