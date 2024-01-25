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حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟

منوعات
2024-01-25 | 11:36
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حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
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حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟

تجنبت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية، طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة حتى الموت دخول السجن، حسب حكم قاض يوم الثلاثاء.
 
وفي التفاصيل، حُكم على برين سبيشر، 32 عامًا، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين، وفقًا لسجلات المحكمة العليا في مقاطعة فينتورا. وخلال الشهر الماضي، أُدينت سبيشر بطعن تشاد أوميليا في عام 2018، وهو الرجل الذي كانت تواعده منذ عدة أسابيع.
 
ووصف ممثلو الادعاء هذا الأمر بالذهان "الناجم عن تعاطي الحشيش"، بعدما أظهرت شهادة المحكمة أنها طعنت أوميليا أكثر من 100 مرة وطعنت نفسها أيضًا، حسبما ذكرت صحيفة فينتورا كاونتي ستار.
 
وبعد أن أصدر قاضي المحكمة العليا ديفيد وورلي الحكم، بكت سبيشر وعائلتها دموع الارتياح، بينما قال والد الضحية إن الحكم يمثل "سابقة خطيرة".
 
وقال والد الضحية شون أوميليا، بحسب المنفذ: "لقد أُعطى للتو كل شخص في ولاية كاليفورنيا يدخن الماريجوانا رخصة لقتل شخص ما".
 
وعثر عناصر الشرطة، الذين توجهوا إلى الشقة، على أوميليا ملقاة في بركة من الدماء بينما كانت سبيشر "تصرخ بشكل هستيري والسكين لا يزال في يديها". وقبل أن يتمكن الضباط من نزع سلاحها، غرزت سبيتشر السلاح، وهو سكين خبز مسنن طويل، في رقبتها، حسبما قال المدعي العام للمنطقة في البيان.
 
وقالت السلطات إن الضباط استخدموا مسدس الصعق الكهربائي قبل أن يتمكنوا في النهاية من نزع سلاح سبايشر.
 
وأعلن المسعفون وفاة أوميليا في مكان الحادث.
 
وأدانت هيئة المحلفين سبيتشر في النهاية بتهمة القتل غير العمد.
 

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