الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!

منوعات
2024-01-25 | 14:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كان في حالة &quot;تُشبه النشوة&quot;... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!

تشهد التقنيات الطبية تطورات استثنائية، حيث أبهر أحد المرضى الشجاعين في بادن، سويسرا، الطاقم الطبي بقراره الفريد بالسماح للأطباء بفتح جلده وإزالة الصفائح المعدنية من ساقه، دون أي استخدام للتخدير العام، باستثناء التنويم المغناطيسي لتخفيف الألم.
 
وقرر الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، الذي تعرض لكسر في ساقه وعظم الساق في حادث منزلي في آذار 2022، بشجاعة استثنائية الابتعاد عن التخدير العام ليظل مستيقظًا تمامًا أثناء الجراحة.
 
واستمرت العملية التي وافق عليها لمدة ساعة واحدة. وتم خضوع الرجل لعملية جراحية في وقت سابق، ولكن المعدن الموجود في جسده أصبح "مزعجًا" بعد مضي أشهر عدة. رغم ذلك، قرر دانيال إزالة الألواح والمسامير والبراغي دون تخدير يعتمد على الأدوية.
 
بدوره، أكّد رئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى كانتون بادن، كريم عيد، أن هذه الرغبة "غير عادية"، مشيرًا إلى أن المستشفى كانت لديه الفضول حول فعالية التنويم المغناطيسي وكيف يعمل.
 
عادةً ما يحتاج المرضى إلى تخدير عام أو مخدر موضعي خلال جراحات مماثلة، لكن دانيال نجح في تجنب هذه الطرق التقليدية. بدلاً من ذلك، وجد نفسه في حالة "تشبه النشوة" أثناء إجراء الجراحة، وذلك فيما قام الفريق الطبي بفتح شق في ساقه بدون أي شعور بالألم.
 

آخر الأخبار

منوعات

مريض

عملية جراحية

شق

ساق

دون تخدير

حالة

تشبه النشوة

التنويم المغناطيسي

مستشفى

سويسرا.

LBCI التالي
ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-24

مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى الروم - الأشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 71807072

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-24

مريضة بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مستشفى الروم... للتبرع الاتصال على الرقم: 71479713

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-23

مريض في مستشفى أبو جودة بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+... للتبرع، التواصل على: 03498712

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-23

مريض بحاجة ماسة وسريعة لـ4 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى أبو جودة... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71633613

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
17:20

زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!

LBCI
منوعات
16:30

رجل أعمال يقاضي الإمارات.. طالب بتعويض يتخطى الملياري دولار!

LBCI
منوعات
15:44

أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!

LBCI
منوعات
11:36

حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:26

أسامة حمدان: سنلتزم بأي قرار لمحكمة العدل بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:54

الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام مفترق حاسم في ذكرى 40 عاماً على إطلاق "ماك"

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-16

"مرحبا دولة"...برنامج كوميدي جديد على الـ LBCI

LBCI
صحف اليوم
2024-01-24

باسيل قد يستنبط "أرنبا"ً يُخرجه ولا يُحرجه (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:46

هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الولايات المتحدة وداعش في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:22

الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!

LBCI
خبر عاجل
13:31

هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي

LBCI
خبر عاجل
14:45

القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"

LBCI
خبر عاجل
12:49

"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام

LBCI
منوعات
09:53

نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟

LBCI
فنّ
13:59

في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)

LBCI
فنّ
05:38

العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟

LBCI
أخبار دولية
08:23

زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More