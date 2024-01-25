كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!

تشهد التقنيات الطبية تطورات استثنائية، حيث أبهر أحد المرضى الشجاعين في بادن، سويسرا، الطاقم الطبي بقراره الفريد بالسماح للأطباء بفتح جلده وإزالة الصفائح المعدنية من ساقه، دون أي استخدام للتخدير العام، باستثناء التنويم المغناطيسي لتخفيف الألم.

وقرر الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، الذي تعرض لكسر في ساقه وعظم الساق في حادث منزلي في آذار 2022، بشجاعة استثنائية الابتعاد عن التخدير العام ليظل مستيقظًا تمامًا أثناء الجراحة.

واستمرت العملية التي وافق عليها لمدة ساعة واحدة. وتم خضوع الرجل لعملية جراحية في وقت سابق، ولكن المعدن الموجود في جسده أصبح "مزعجًا" بعد مضي أشهر عدة. رغم ذلك، قرر دانيال إزالة الألواح والمسامير والبراغي دون تخدير يعتمد على الأدوية.

بدوره، أكّد رئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى كانتون بادن، كريم عيد، أن هذه الرغبة "غير عادية"، مشيرًا إلى أن المستشفى كانت لديه الفضول حول فعالية التنويم المغناطيسي وكيف يعمل.

عادةً ما يحتاج المرضى إلى تخدير عام أو مخدر موضعي خلال جراحات مماثلة، لكن دانيال نجح في تجنب هذه الطرق التقليدية. بدلاً من ذلك، وجد نفسه في حالة "تشبه النشوة" أثناء إجراء الجراحة، وذلك فيما قام الفريق الطبي بفتح شق في ساقه بدون أي شعور بالألم.