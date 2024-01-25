الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
منوعات
2024-01-25 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
في دعوة مؤثرة إلى الآباء، تشارك صوفي ديل، البالغة من العمر 27 عامًا، قصة صادمة بعد أن أُصيب ابنها "ليفي" بنوبات حادة من الحصبة.
وحذرت صوفي الآباء من تأثير المعلومات الخاطئة حول لقاح MMR، التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثرت على قرارها في تطعيم ابنها.
وكانت صوفي، التي تعيش في تشيشام بمقاطعة باكينغهامشير ببريطانيا، قلقة من وخز "ليفي" بعد قراءتها للمنشورات على تيك توك وفيسبوك التي ربطت بشكل خاطئ بين لقاح MMR ومرض التوحد.
وعلى الرغم من ترددها، قررت صوفي إعطاء ابنها الجرعة الأولى، ولكن الأمور اتخذت منعطفًا خطيرًا عندما أُصيب "ليفي"، البالغ من العمر 11 شهرًا، بالحصبة قبل موعد التطعيم بأيام قليلة في تشرين الثاني 2018.
وشهد "ليفي" نوبات ارتجاف عنيفة في المنزل، واضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة ستة أيام، حيث كافح من أجل حياته بعد أن أدى الفيروس إلى حالة حادة من الإنتان.
وتشير قصة صوفي إلى خطورة تأثير الحصبة، وتحث الآباء على أهمية تطعيم أطفالهم. وفي تصريحاتها، قالت صوفي: "كنت واقفة في متجر سينسبري واتصلت بي أمي وهي تصرخ قائلةً إن ليفي يتشنج. أسرعت إلى المنزل وكانت درجة حرارته مرتفعة إلى درجة الجنون. وصلنا إلى المستشفى، عندها لم أتمكن من المشاهدة ولكني سمعت صراخه."
وفي ظل ارتفاع قلق المنظمة العالمية للصحة بنسبة 4300 في المئة في حالات الحصبة في أوروبا خلال العام الماضي، يتسارع دور الآباء في ضمان تطعيم أطفالهم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR). ويُحث المسؤولون عن الصحة العامة الآباء على ضرورة تلقيح الأطفال في سن العام والثلاث سنوات لتحقيق حماية فعّالة.
على الرغم من ألم تلك الفترة الصعبة، تشارك صوفي قصتها لتوعية الآباء حول خطورة تجاهل تطعيم الأطفال وتشديدًا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة الحيوية لحماية الأطفال والمجتمع من تداول الفيروس.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
تطعيم
لقاحات
طفل
رضيع
أم
بريطانيا
الحصبة
الجرعة
المستشفى
النكاف
الحصبة الألمانية
حماية.
التالي
ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-15
شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
منوعات
2024-01-15
شابة تعيش كطفل رضيع... تلهو بألعاب الأطفال وتنفق الأموال على الحفاضات وهذه قصتها الصادمة! (صور)
0
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
0
منوعات
2024-01-24
لم تستطع أن تشعر بالأمومة نحو ابنتها... "أشعر كأنني أقوم بتربية طفل شخص آخر": إليكم التفاصيل!
منوعات
2024-01-24
لم تستطع أن تشعر بالأمومة نحو ابنتها... "أشعر كأنني أقوم بتربية طفل شخص آخر": إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
2024-01-23
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله سرا الى المستشفى
أخبار دولية
2024-01-23
أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله سرا الى المستشفى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
17:20
زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!
منوعات
17:20
زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!
0
منوعات
16:30
رجل أعمال يقاضي الإمارات.. طالب بتعويض يتخطى الملياري دولار!
منوعات
16:30
رجل أعمال يقاضي الإمارات.. طالب بتعويض يتخطى الملياري دولار!
0
منوعات
14:21
كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!
منوعات
14:21
كان في حالة "تُشبه النشوة"... مريض يخضع لعملية جراحية بالتنويم المغناطيسي؟!
0
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:26
أسامة حمدان: سنلتزم بأي قرار لمحكمة العدل بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل
أخبار دولية
13:26
أسامة حمدان: سنلتزم بأي قرار لمحكمة العدل بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل
0
علوم وتكنولوجيا
05:54
الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام مفترق حاسم في ذكرى 40 عاماً على إطلاق "ماك"
علوم وتكنولوجيا
05:54
الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام مفترق حاسم في ذكرى 40 عاماً على إطلاق "ماك"
0
اخبار البرامج
2024-01-16
"مرحبا دولة"...برنامج كوميدي جديد على الـ LBCI
اخبار البرامج
2024-01-16
"مرحبا دولة"...برنامج كوميدي جديد على الـ LBCI
0
صحف اليوم
2024-01-24
باسيل قد يستنبط "أرنبا"ً يُخرجه ولا يُحرجه (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-01-24
باسيل قد يستنبط "أرنبا"ً يُخرجه ولا يُحرجه (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
3
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
4
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
5
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
6
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
7
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
8
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More