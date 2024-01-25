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رجل أعمال يقاضي الإمارات.. طالب بتعويض يتخطى الملياري دولار!
منوعات
2024-01-25 | 16:30
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رجل أعمال يقاضي الإمارات.. طالب بتعويض يتخطى الملياري دولار!
رفع رجل أعمال الأربعاء دعوى أمام محكمة في واشنطن ضد دولة الامارات العربية المتحدة ورئيسها بتهمة تمويل حملة "تشويه" ربطته زورا بتمويل الإرهاب.
جاء في الدعوى التي رفعها رجل الأعمال حازم ندا في مقاطعة كولومبيا، أنه ابتداء من عام 2017 دفعت الإمارات أموالا لشركة التحقيق السويسرية الخاصة "ألب سرفيسز" من أجل "إلحاق ضرر جسيم" بسمعته وأعماله في حملة تشهير واسعة النطاق.
تسلط العملية المفترضة ضد ندا والتي تناولتها مجلة ذي نيويوركر لأول مرة العام الماضي، الضوء على صناعة مزدهرة لما يسميه محللو الأمن شركات "التضليل بمقابل" التي تروج روايات كاذبة وتنفذ عمليات تأثير نيابة عن حكومات وزبائن آخرين.
ويقاضي ندا عشرات الأطراف من بينها دولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومسؤولين إماراتيين وشركة "ألب سرفيسز".
وقال محامو ندا إنه يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 2,77 مليار دولار بسبب الحملة التي أدت إلى إفلاس شركته "لورد إنرجي".
وجاء في الدعوى أن "الإمارات العربية المتحدة وبعض كبار مسؤوليها قاموا بإدارة وتوجيه وتمويل حملة علاقات عامة مظلمة استمرت سنوات من خلال شركة التحقيق السويسرية الخاصة ألب سرفيسز".
ويرد في النصّ أن الإمارات والشركة التي تتخذ مقرا في جنيف دفعتا أموالا لـ"صحافيين" ولأستاذ في جامعة جورج واشنطن وآخرين لتشويه سمعة عشرات الأشخاص ومن بينهم حازم ندا.
ولم يصدر تعليق فوري عن سفارة الإمارات في واشنطن أو "ألب سرفيسز" أو البروفيسور لورنزو فيدينو.
وذكرت الدعوى، المستندة إلى آلاف الوثائق التي حصل عليها قراصنة مجهولون من خوادم الشركة الداخلية، أن "ألب سرفيسز" تواصلت مع الإمارات عام 2017 وعرضت استخدام "اتصالات فيروسية هجومية" لتشويه سمعة ندا وعشرات الأطراف الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معادية للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
واعتمدت الخطة على زرع شكوك بشأن ندا المولود في ولاية ميريلاند الأميركية، من خلال الترويج بأن شركته "لورد إنرجي" هي شركة واجهة لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928.
أنوج شوبرا وآرثر ماكميلان - وكالة فرانس برس
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ما أجبره المدير على القيام به دفعه إلى تقديم استقالته على الفور... إليكم تفاصيل ما حصل!
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