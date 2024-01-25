زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!

توفي زوجان مصابان بمرض العضال "لم يكن بوسعهما تحمل البقاء دون بعضهما البعض" في منزلهما الصيفي، حسبما جاء في التحقيق.

ووفق موقع " ذا صن " البريطاني، عُثر على روبرت وباتريشيا لويد، البالغان من العمر 84 و80 عامًا، "يطلان على الحديقة التي الأحب على قلبهما".

وجاء في التحقيق أن أسباب وفاة الزوجين المخلصين تصبّ في استنشاق الغاز. وبدورها، قالت ابنتهما سارة ديفيس: "أشعر بالارتياح لأنهما معًا وفي سلام. لقد كانا والدين رائعين... لم يستطيعا تحمل فكرة العيش دون الآخر... أفتقدهما كل يوم."

وأُبلغت محكمة شروزبري كورونر أن روبرت يعاني من سرطان الرئة، بينما تم تشخيص إصابة باتريشيا بالخرف وورم في الدماغ.

وجاء في التحقيق أنه لا توجد علامة على إصابة أو صدمة أو تورط طرف ثالث في القضية.