الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في السعودية: الـ"موكتيلات" تلقى رواجاً كبيراً... فهل هي مشروبات كحولية؟ (فيديو)
منوعات
2024-01-26 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في السعودية: الـ"موكتيلات" تلقى رواجاً كبيراً... فهل هي مشروبات كحولية؟ (فيديو)
تقدّم حانة مستجدّة "كوكتيلات" خالية من الكحول في العاصمة السعودية الرياض، فاتحة باباً جديداً من مساعي التجديد في المملكة الخليجية المحافظة.
وكان الزبائن حذرين من التجربة بداية، لكن آل الأمر بالحانة التي فتحت أبوابها لفترة وجيزة خلال شهر رمضان العام الماضي، إلى تحقيق نشاط تجاري سريع.
ويسلّط نجاحها الضوء على اتساع نطاق الإقبال بجرأة أكبر على المشروبات غير الكحولية، حتى مع بقاء المشروبات الكحولية نفسها محظورة بشكل صارم في المملكة الخليجية.
ويقول إيفانز كاهندي مدير علامة "بلندد باي لايرز" التجارية للمشروبات غير الكحولية المالكة للحانة الموقتة، "بصراحة، كنا متشككين حيال الأمر، ولكنه نجح في نهاية المطاف".
وأدخلت المطاعم الراقية في المدن الرئيسية بالسعودية، لائحة واسعة من المشروبات الخالية من الكحول في قوائم أطعمتها، وينتقل السقاة المتمرسون من مدن أكثر تحرراً على غرار دبي وبرلين لخدمة الزبائن الأثرياء في المملكة حيث بدأ يزدهر مبدأ "الموكتيلات" المؤلّفة من خليط من المشروبات بعضها مشابه بالاسم والشكل لمشروبات كحولية لكنها في الواقع خالية من الكحول.
يقول السعوديون إن هذا التوجّه يتماهى مع حملة أوسع نطاقاً يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل بلاده المعتمدة في مصادر دخلها على النفط، إلى مركز تجاري وسياحي وترفيهي جاذب للأجانب.
ورغم ذلك، فإن سرعة التغييرات مثيرة للدهشة، بحسب ما يقول عبدالله رسلان مدير التسويق لدى "بلندد باي لايرز" التي أقامت مؤخراً شراكة مع "المملكة سوشيال داينينغ" وهي قاعة مطاعم جديدة في "مركز المملكة" للتسوّق بالرياض، لتقديم كوكتيلاتها المميزة بما في ذلك حامض التمر المنكّه و"نو-غروني"، المشروب غير الكحولي الذي سُمّي كذلك نسبة إلى "نوغروني" المشروب الكحولي الإيطالي.
ويردف رسلان المتحدّر من مدينة الخُبر في شرق المملكة "لن أكذب عليك، السعودية دولة دينية إلى حد ما، لكننا نرى كيف أصبحت أكثر قدرة على التكيّف مع ما يحدث في العالم".
أصدر الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود حظراً على المشروبات الكحولية في المملكة في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من حادثة سكر فيها أحد أبنائه، وقتل غاضباً دبلوماسياً بريطانياً بالرصاص.
وبات الحظر قانون البلاد مذاك الحين، تاركاً معظم سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مع وسائل محدودة لشرب الكحول.
فتقدّم البعثات الأجنبية المشروبات في الحي الدبلوماسي بالرياض. وبعض الناس يصنّع النبيذ محلياً، فيما يلجأ آخرون إلى السوق السوداء، حيث يمكن أن تباع زجاجات الويسكي بمئات الدولارات قبيل الأعياد على غرار ليلة رأس السنة.
وأبعد من ذلك، فإن الخيار الحقيقي الوحيد هو السفر، سواء عن طريق البر إلى البحرين أو أماكن أخرى.
وبموجب القانون السعودي، يمكن أن تشمل عقوبات استهلاك أو حيازة الكحول، فرض غرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب.
روبي كوري-بوليه – وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
المملكة العربية السعودية
حظر
المشروبات
الكحولية
خالية من الكحول
كوكتيلات
موكتيلات
العاصمة السعودية
الرياض
حانة.
التالي
تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!
زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-10
ولي العهد السعودي يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض
آخر الأخبار
2023-11-10
ولي العهد السعودي يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-23
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-23
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
فنّ
2024-01-21
الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!
فنّ
2024-01-21
الرياض احتفلت بالإبداع والنجاحات الضخمة بأمسية مميزة... إليكم لائحة الفائزين بجوائز جوي أووردز 2024!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-20
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-20
الرياض تحتضن النسخة الرابعة من حفلة توزيع جوائز صناع الترفيه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:30
انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!
منوعات
06:30
انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!
0
منوعات
05:43
تعهدت بأنه "سيكون الأخير"... هذا ما حصل للشابة خلال أول موعد غرامي في 2024
منوعات
05:43
تعهدت بأنه "سيكون الأخير"... هذا ما حصل للشابة خلال أول موعد غرامي في 2024
0
منوعات
04:50
شابة تعمل في "وظيفة خطرة"... إنها تعشق عملها رغم المخاطر والصعوبات التي تواجهها! (صورة)
منوعات
04:50
شابة تعمل في "وظيفة خطرة"... إنها تعشق عملها رغم المخاطر والصعوبات التي تواجهها! (صورة)
0
منوعات
04:07
"القدس حزينة"... تاجر فلسطيني يشكو توقف النشاط منذ بدء الحرب في غزة
منوعات
04:07
"القدس حزينة"... تاجر فلسطيني يشكو توقف النشاط منذ بدء الحرب في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
2024-01-19
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
0
آخر الأخبار
00:00
برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة
آخر الأخبار
00:00
برلين تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع في جنوب غزة
0
موضة وجمال
05:40
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
موضة وجمال
05:40
لماذا بدت كايلي جينر "كبيرة في السن" في إطلالتها الأخيرة؟ (صورة)
0
منوعات
15:44
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
منوعات
15:44
أم تدعو الآباء إلى تطعيم أطفالهم... أصيب طفلها بنوبات حادة وهذا ما تعرّض له!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
3
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
4
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
5
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
6
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
7
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
8
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
فنّ
08:39
صور عائلية لطيفة... إيميه الصياح تحتفل بعيد ميلاد طفليها التوأم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More