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تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!

منوعات
2024-01-26 | 03:31
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تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع &quot;لعملية تجميل المهبل&quot; وهذا ما حصل لها!
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تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!

تعرّضت امرأة للضغط النفسي من قبل حبيبها السابق لإجراء عملية تجميل المهبل، ما أدّى إلى عدم قدرتها على ممارسة الجنس في الوقت الحالي كونها تشعر بألم حادّ.
 
وقالت فانيسا فون، من ملبورن، أستراليا، البالغة من العمر الآن 47 عامًا، إنها عندما كانت في العشرينات من عمرها، أخبرها أحد أحبائها السابقين أن مهبلها كان "أسوأ ما رآه على الإطلاق"، بحسب المعلومات.
 
تعليقات حبيبها السابق جعلت فانيسا تشعر بالخجل وبدأت تقارن نفسها بنجوم الأفلام الإباحية. وقالت: "اعتقدت أنني غير طبيعية".
 
وأوضحت: "لقد أدركت ذلك لأول مرة... عندما كنت أبلغ من العمر حوالي 25 أو 26 عامًا. كان حبيبي في ذلك الوقت يعلق على الفرج الخاص بي طوال الوقت".
 
وقالت إن تعليقات حبيبها السابق بالإضافة إلى تعرضها للخيانة من قبل زوجها السابق جعلتها تشعر بعدم الأمان.
 
في حزيران من عام 2020، سعت فون إلى إجراء عملية جراحية مهبلية تسمى "عملية تجميل الشفرين"، والتي كلفتها في النهاية 3500 دولار.
 
وأوضحت فانيسا أن الطبيب قصّ من الجلد حوالي بوصة واحدة أكثر مما توعد في الأصل، مما تركها في "عذاب" تام، وذلك بعدما أخبرته أنها تريد فقط أن يتم "قص" بشرتها وليس أن "يختفي كل شيء".
 
وقالت: "لقد شعرت بالكثير من الشد ولم أكن أعرف ما الذي كان يحدث. ظل يقول أنه كان يشبك شفرتي. لم يترك الجلد يتساقط بشكل طبيعي، لقد قطع أكثر مما ينبغي لأنه قام بتمديده وتثبيته".
 
 

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