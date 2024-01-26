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شابة تعمل في "وظيفة خطرة"... إنها تعشق عملها رغم المخاطر والصعوبات التي تواجهها! (صورة)

منوعات
2024-01-26 | 04:50
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شابة تعمل في "وظيفة خطرة"... إنها تعشق عملها رغم المخاطر والصعوبات التي تواجهها! (صورة)

شابة تعمل في "وظيفة خطرة"... إنها تعشق عملها رغم المخاطر والصعوبات التي تواجهها! (صورة)

كرّست الشابة العشرينية الاسكندنافية، أمالي، معظم وقتها لعملها الثاني كمدربة شخصية، وفق موقع "ذا صن".

وفي الوقت الذي تظهر فيه الشابة بمظهر لائق ولافت في صورها أثناء التنزه، إلا أنها في الحقيقة تعمل في محطة نفط.

وعلى الرغم من أنها قد لا تكون المهنة الأولى التي تختارها معظم النساء، إلا أن أمالي قضت سنوات في محاولة اقتحام الصناعة الخطرة.

وفي البداية، حصلت على شهادة جامعية في تكنولوجيا الغاز والطاقة، ولكنها اضطرت لاحقًا إلى العمل كمتدربة.

وفي نهاية المطاف، حصلت الشابة على فرصة أحلامها على متن حفارة في بحر الشمال.

وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة هي من أخطر الوظائف في العالم، (مع 1654 إصابة و4000 حادث في العقد الأخير وحده)، إلا أن أمالي تحب مسيرتها غير العادية.

حتى أنها تنشر مقتطفات من حياتها، بما في ذلك المهمة الشاقة المتمثلة في ارتداء معدات الطوارئ الضخمة أثناء نوبة العمل، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل أمالي لساعات طويلة في نوبات عمل مكثفة مدتها 12 ساعة أثناء وجودها على متن السفينة (منصة الحفر). كما أن الخصوصية نادرة أيضًا، حيث تحصل الشابة أحيانًا على "سرير مستعمل" وتتقاسم مساحة نومها مع شخص يعمل في المناوبة المعاكسة لها.

ويبدو أن أمالي هي الأسعد بارتداء ملابس العمل ومكافحة رذاذ البحر، ووصفت الأمر بأنه "ممتع" رغم المخاطر.
 

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