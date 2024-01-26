تعهدت بأنه "سيكون الأخير"... هذا ما حصل للشابة خلال أول موعد غرامي في 2024

شعرت سيدة بالانزعاج بعد أن تُركت وحيدة في أحد المطاعم أثناء موعدها الغرامي مع شاب يعمل كمعالج نفسي لسداد الفاتورة.

وفي التفاصيل، شاركت المرأة "مكسورة القلب" من مدينة سياتل الأميركية، قصة حبها على تيك توك التي تحولت إلى حديث رواد الإنترنت بعدما حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.

وسردت آني غودوين القصة الّتي بدأت عندما كانت تواجه مشكلة بسيارتها أدت إلى أن يوصلها الشاب المذكور إلى الموعد الغرامي، قائلةً: "عادة لا أسمح للرجال باصطحابي، لكنني كنت سأحتاج إلى شخص ما للمساعدة في تشغيل سيارتي".

وتابعت: "كما رأيتم للتو، تركني الرجل في المطعم بمفردي خلال وجودنا في الحانة. وبعدما طلب أكثر من مشروب له، ذهب إلى الحمام ولم يعد أبدًا."

وشعرت الشابة بالغضب بعد أن تُركت بمفردها مع الفاتورة وتقطعت بها السبل لأن سيارتها لم تعمل.

وقالت إن هذا هو موعدها الأول في عام 2024 وتعهدت بأنه "سيكون الأخير".