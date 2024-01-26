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انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!

انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!







ولدى الثنائي ابنتان، إحداهما في التاسعة من عمرها، والأخرى في الخامسة من عمرها، بحسب موقع



وقال الرجل: "قبل أربعة أشهر، أخبرتني شريكتي فجأة أن علاقتنا انتهت. لم تعطني أي تفسير أبدًا، وحتى يومنا هذا ترفض الإجابة علي كلما حاولت أن أسأل. وعلى الرغم من الانفصال، فإنها لا تناقش أي خطط للمغادرة وتستمر في التصرف بشكل طبيعي مع أطفالنا وعائلتنا وأصدقائنا".



ولا تظهر الحقيقة في الواقع إلا عندما يكونان بمفردهما، لكنهما لا يزالان يتشاركان السرير كل ليلة.



وأضاف الرجل: "بينما ما زلت أحبها ولا أريد شيئًا أكثر من إصلاح هذا الأمر، لا أستطيع قضاء بقية حياتي أعيش كذبة". كشف أحد الرجال البالغ من العمر 43 عاماً عن انفصاله عن حبيبته البالغة 40 عاماً بعد علاقة دامت 17 سنة. ولكنهما يعيشان في المنزل نفسه على الرغم من الانفصال وكأن شيئاً لم يحدث.ولدى الثنائي ابنتان، إحداهما في التاسعة من عمرها، والأخرى في الخامسة من عمرها، بحسب موقع "ذا صن" وقال الرجل: "قبل أربعة أشهر، أخبرتني شريكتي فجأة أن علاقتنا انتهت. لم تعطني أي تفسير أبدًا، وحتى يومنا هذا ترفض الإجابة علي كلما حاولت أن أسأل. وعلى الرغم من الانفصال، فإنها لا تناقش أي خطط للمغادرة وتستمر في التصرف بشكل طبيعي مع أطفالنا وعائلتنا وأصدقائنا".ولا تظهر الحقيقة في الواقع إلا عندما يكونان بمفردهما، لكنهما لا يزالان يتشاركان السرير كل ليلة.وأضاف الرجل: "بينما ما زلت أحبها ولا أريد شيئًا أكثر من إصلاح هذا الأمر، لا أستطيع قضاء بقية حياتي أعيش كذبة".