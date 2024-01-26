سيدة تعبر عن استيائها الشديد... هذا ما فعله جيرانها بسياج منزلها! (صورة)

توجهت امرأة إلى موقع Mumsnet للتعبير عن استيائها جراء أفعال جيرانها في المنزل المجاور، الّذين قاموا مؤخرًا بطلاء جانبها من السياج دون أن تطلب منهم ذلك.

واعترفت المستخدمة، واسمها @cheesersqueezer، بأنها شعرت بالصدمة و"الانزعاج الشديد"، قائلةً:" يبدو السياج سيئًا الآن. لو أخبروني أنهم سيفعلون ذلك، لكنت قد رتبت للقيام بذلك من جانبي أيضًا".

وادعت المرأة أن الجيران استخدموا لونًا مختلفًا تماماً، وأن "أصبح الجزء العلوي والجوانب بلونٍ جديد لا يشبه الأجزاء الأخرى".

واعترفت السيدة بأنها لا تعرف لمن ينتمي السياج قانونياً، لأنه "كان وُجد قبل أن تنتقل مع عائلتها إلى هذا العقار".

وأوضحت المستخدمة أنها خططت لإقامة حفل عائلي في عطلة نهاية الأسبوع و"جعلت الحديقة تبدو جميلة، إلا أنها تبدو فظيعة الآن".

ومن المهم معرفة من يملك سياج الحديقة لأن هذا الشخص سيكون مسؤولاً عن تحصيل الفاتورة في حالة تعرضها للتلف.