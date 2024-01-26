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حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!

حاول إنقاذ كلبته من حريق في منزله... وهذا كان مصير الرجل المسنّ!





وتوفي جون بالكيفيتش وكلبته "ليكسي" بعد اندلاع الحريق في منزلهما، حيث تصاعد الدخان في غضون ثوان في المنزل قبل أن تشتعل بداخله النيران، بحسب الجيران.



وفي التفاصيل، سمع بالكيفيتش الصوت وركض نحو المنزل لأنه أدرك أن كلبته لا تزال هناك، لذلك عاد لإحضارها، ولكنه لم يخرج حيًّا.



وفشلت محاولات إنقاذ الرجل الذي تحوّل منزله إلى أنقاض ولكن لا تزال هناك شجرة عيد الميلاد، بعض الصور العائلية ولوحة تذكارية لزوجته التي توفيت عام 2020، ومع ذلك، لم تتمكن الأسرة من العثور حتى على رماد لجثة الرجل.



ومن غير الواضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق في المنزل، كما أن التحقيقات مستمرة. توفي رجل مسنّ يبلغ من العمر 81 عامًا بعد الركض نحو منزله الذي التهمته ألسنة النيران في ولاية ميشيغان الأميركية لمحاولة إنقاذ كلبته، وفق ما نقل موقع " People " الالكتروني.وتوفي جون بالكيفيتش وكلبته "ليكسي" بعد اندلاع الحريق في منزلهما، حيث تصاعد الدخان في غضون ثوان في المنزل قبل أن تشتعل بداخله النيران، بحسب الجيران.وفي التفاصيل، سمع بالكيفيتش الصوت وركض نحو المنزل لأنه أدرك أن كلبته لا تزال هناك، لذلك عاد لإحضارها، ولكنه لم يخرج حيًّا.وفشلت محاولات إنقاذ الرجل الذي تحوّل منزله إلى أنقاض ولكن لا تزال هناك شجرة عيد الميلاد، بعض الصور العائلية ولوحة تذكارية لزوجته التي توفيت عام 2020، ومع ذلك، لم تتمكن الأسرة من العثور حتى على رماد لجثة الرجل.ومن غير الواضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق في المنزل، كما أن التحقيقات مستمرة.