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أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

منوعات
2024-01-26 | 07:53
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أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أرادت أن تترك بصمة لابنها بعد رحيلها... أغنية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أصدرت المغنية وكاتبة الأغاني "كايت جانيس"، والبالغة من العمر 31 عامًا، أغنية لابنها وطلبت من متابعيها مشاركة الفيديو حتى يتمكن ابنها من الحصول على عائدات الأغنية بعد رحيلها بسبب السرطان، وفق ما نقل موقع "People" الالكتروني.

وبعد أكثر من عامين على تشخيص إصابتها بالسرطان، شاركت جانيس أمنيتها الأخيرة من المستشفى، حيث طلبت من متابعيها بث أغنيتها الجديدة التي كتبتها لابنها لورين البالغ من العمر 7 سنوات، حتى تتمكن من ترك عائداتها له.

وفي 23 كانون الثاني، علمت جانيس، أن أغنيتها "Dance You Outta My Head" تتصدر حاليًّا قائمة iTunes، ما جعلها فخورة بنفسها للغاية.

وفي تفاصيل رحلتها في مكافحة السرطان، شعرت جانيس لأول مرة بوجود كتلة في رقبتها، لكنها في البداية لم تفكر في الأمر، إلا أنها في آذار أدركت أنها تعاني من ورم خبيث يدعى "ساركوما"، وكان ذلك عام 2021.

ويعتبر هذا الورم خبيثًا ونادرًا، وخضعت جانيس في هذا السياق لعملية جراحية والعلاج الكيميائي وظنّت حينها أنها تعافت من الورم، ولكن في حزيران 2023، علمت أن السرطان عاد وأصبح في رئتيها.

وشرحت جانيس أنها ستعاود العلاج الكيميائي ولن ترضى بالاستسلام، ولكن الورم لم يتحسن خلال هذا الشهر بل تضاعف ثلاث مرات بين ليلة وضحاها.

وفي 10 كانون الثاني دخلت جانيس المستشفى وبقيت هناك، لأنها لم تعد قادرة على التنفس، ونقلت حينها جميع أغانيها باسم ابنها، لكي تذهب كل العائدات إلى لورين.
 

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