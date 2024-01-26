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"انطلق شر عظيم في ألاباما الليلة"... تفاصيل مرعبة عن عملية الإعدام الأولى من نوعها بالعالم وهذه كانت آخر كلمات المُدان!
منوعات
2024-01-26 | 08:57
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"انطلق شر عظيم في ألاباما الليلة"... تفاصيل مرعبة عن عملية الإعدام الأولى من نوعها بالعالم وهذه كانت آخر كلمات المُدان!
" لقد انطلق شر عظيم في ألاباما الليلة"... تفاصيل مرعبة عن عملية الإعدام الأولى من نوعها بالعالم وهذه كانت آخر كلمات المُدان!
انتقد قاتل مُدان ولاية ألاباما لأنها "تسببت في تراجع البشرية خطوة إلى الوراء" في لحظاته الأخيرة قبل إعدامه في أول عملية إعدام على الإطلاق بغاز النيتروجين.
وأُعلن عن وفاة كينيث يوجين سميث، 58 عامًا، في الساعة 8:25 مساءً يوم الخميس بعد إعطائه غاز النيتروجين النقي من خلال قناع الوجه، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال شهود إن القاتل عانى من الألم لمدة 22 دقيقة بعد أن بدأ الغاز يتدفق، ووصفه أحد الصحفيين بأنه "أعنف عملية إعدام" شهدها.
وقال سميث قبل لحظات من استنشاق غاز النيتروجين: "الليلة، ألاباما تجعل البشرية تتراجع خطوة إلى الوراء... لقد نهضت الإنسانية... سأغادر بالحب والسلام والنور... أحبكم. أشكركم على دعمكم لي. أحبكم جميعًا."
وقام بتوقيع "أحبك" بيده اليسرى بينما كانت عائلته تنظر من نافذة غرفة الإعدام.
ثم تم وضع قناع يشبه ما يرتديه رجل الإطفاء على وجهه قبل إعطائه جرعة غاز النيتروجين بنسبة 100 في المائة.
وتوقع مكتب المدعي العام في ألاباما أن يفقد سميث وعيه سريعا بعد بدء تدفق الغاز، لكنه ظل يقظا لدقائق عدة، وفقا لشهود عيان.
وقال الشهود إن سميث اهتز وتلوى على النقالة، ودفع رأسه للأمام والخلف لمدة دقيقتين تقريبًا بعد حقن الغاز.
ثم استلقى على النقالة، وتنفس بصعوبة لمدة خمس إلى سبع دقائق قبل وفاته، وفقا لموقع AL.com.
ووصف الصحفي لي هيدغيبيث، الذي كان حاضرا في ذلك اليوم، ما رآه لـ بي بي سي.
وقال: "تم سحب ستائر غرفة الإعدام إلى الخلف. وكا كيني مربوطاً على نقالة. والجزء العلوي من جسده مقيّد".
وشارك هيدغيبيث كيف رأى سميث يتفاعل مع غاز النيتروجين، وقال: "بدأ كيني في الاهتزاز بعنف على الأشرطة التي تمسك به، واستمر هذا الاهتزاز العنيف لمدة أربع أو خمس دقائق تقريبًا."
وأضاف الصحفي: "لقد شهدت خمس عمليات إعدام في ألاباما. أربعة منها بالحقنة المميتة، وواحدة بالنيتروجين، وكان هذا أعنف إعدام رأيته على الإطلاق".
وبكت زوجته ديانا، وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين شهدوا الحدث، وصرخل لسميث بينما كان يقاتل ضد قيود النقالة.
ووصف المستشار الروحي لسميث عملية الإعدام بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وقال إن السجين ناضل لمدة دقائق، وكان يتأرجح ذهابًا وإيابًا.
وقال القس جيف هود: "لقد انطلق شر عظيم في ولاية ألاباما الليلة".
وتمثل وفاة سميث المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ إدخال الحقنة المميتة في عام 1982.
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