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وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)
منوعات
2024-01-26 | 09:10
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وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)
وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)
توفيت امرأة شابة معروفة بطولها الشديد في ظروف غير عادية، عن عمر يناهز 23 عامًا فقط.
ويبلغ طول نجمة الإنترنت شياو مو من شاويانغ بالصين 7.5 أقدام وتمتلك أكثر من 152 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي بالفيديو Douyin.
وبحسب ما ورد توفيت في 15 كانون الثاني بعد إصابتها بمضاعفات نزلة البرد التي أصيبت بها مؤخرًا، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وكانت مو مشهورة على Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها التي توثق حياتها اليومية، وكان يشار إليها أحيانًا باسم "عملاقة هونان رقم 1"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وكان طولها قد أبهر المتابعين - فقد كانت أطول بأربعة سنتيمترات من نجم الدوري الاميركي للمحترفين ياو مينغ.
ويقال إن تربيتها كانت صعبة، بعد أن تخلت عنها والدتها وقام أجدادها بتربيتها.
ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، عانت مو من مجموعة من الحالات الصحية الأساسية، مثل مشاكل القلب والبصر، والتي كانت مرتبطة بطولها الشديد.
وبحسب ما ورد تم حرق جثتها، ويعتقد أن والدها، الذي لم تكن تربطها به علاقة جيدة، لم يجمع رمادها بعد من محرقة الجثث.
ودمرت وفاتها المفاجئة عشرات الآلاف من متابعيها.
وقال أحد مستخدمي Douyin عبر الإنترنت: "أتمنى لك رحلة سعيدة يا شياو مو. أتمنى أن تكوني فتاة تتمتع بصحة جيدة مع والدين محبين في حياتك القادمة."
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