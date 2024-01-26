غفا أثناء قيادته "سكوتر" كهربائي... انحرف وسقط والنهاية كانت غير متوقعة!

توفي رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بريطانيا بعد أن غفا أثناء قيادته سكوتر كهربائي للتنقل ما أدّى إلى توجه نحو كورنيش الواجهة البحرية الخالية من الحواجز.

وعانى جون غراي من كسور متعددة في الأضلاع بعد أن فقد السكوتر المتنقل السيطرة أثناء تنقله على شاطئ Felixstowe في سوفولك.

وسقط الرجل من حافة المنتزه إلى الرمال، ما أدّى إلى فشل في الجهاز التنفسي ووفاته بعد أربعة أيام في مستشفى إبسويتش في 13 تموز 2022.

وكتب نايجل بارسلي، كبير الأطباء الشرعيين في سوفولك، إلى المجلس المحلي، مجلس شرق سوفولك، معربًا عن مخاوفه من احتمال حدوث سقوطات مماثلة في المستقبل دون وجود حواجز أو علامات تحذير.

وخلص تحقيق سابق إلى أن وفاة السيد غراي كانت حادثا.