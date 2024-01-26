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أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!

أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!







وقالت: "لم أره منذ عامين ولكن لا يزال هذا أمرًا أشعر بالحرج الشديد بشأنه. قضينا الكثير من الوقت معًا في مرحلة الطفولة. وعندما كنت في الخامسة عشر من عمري، لم تكن لدي خبرة في التعامل مع الجنس الآخر. وكانت مشاعري وهرموناتي مشتعلة، لكن كل ما كنت أعرفه هو أنني معجبة بابن عمي. وسرعان ما أصبح واضحًا أنه معجب بي أيضًا".



وأضافت: "وفي أحد الأيام دخلنا إلى غرفة نومي، ومارسنا الجنس. ولكننا تخطينا الموضوع ولم نتحدث عنه مرة أخرى".



وأوضحت الشابة أنها كلما تذكرت الأمر، شعرت بالغرابة. وفي كل مرة تصلها أخبار ابن خالتها تتذكر علاقتهما، وكيف خلعا ملابسهما.



وعلى الرغم من أنه متزوج ولديه طفلين، إلا أن فكرة وجوده في يوم زفافها، تجعل الشابة تشعر بالقلق، إذ لا تريد أن يكون يومها الكبير مليئاً بأفكار الماضي، وفق موقع أخبرت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً عن تجربتها الجنسية مع ابن خالتها خلال فترة المراهقة، وأنها قلقلة وتشعر بالحرج قبل زفافها.وقالت: "لم أره منذ عامين ولكن لا يزال هذا أمرًا أشعر بالحرج الشديد بشأنه. قضينا الكثير من الوقت معًا في مرحلة الطفولة. وعندما كنت في الخامسة عشر من عمري، لم تكن لدي خبرة في التعامل مع الجنس الآخر. وكانت مشاعري وهرموناتي مشتعلة، لكن كل ما كنت أعرفه هو أنني معجبة بابن عمي. وسرعان ما أصبح واضحًا أنه معجب بي أيضًا".وأضافت: "وفي أحد الأيام دخلنا إلى غرفة نومي، ومارسنا الجنس. ولكننا تخطينا الموضوع ولم نتحدث عنه مرة أخرى".وأوضحت الشابة أنها كلما تذكرت الأمر، شعرت بالغرابة. وفي كل مرة تصلها أخبار ابن خالتها تتذكر علاقتهما، وكيف خلعا ملابسهما.وعلى الرغم من أنه متزوج ولديه طفلين، إلا أن فكرة وجوده في يوم زفافها، تجعل الشابة تشعر بالقلق، إذ لا تريد أن يكون يومها الكبير مليئاً بأفكار الماضي، وفق موقع "ذا صن"