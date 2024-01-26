الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!
منوعات
2024-01-26 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!
أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!
اعترفت إحدى الأمهات بأنها لا تستطيع التوقف عن التدخين الإلكتروني، وتساءلت عما إذا كانت تضرّ بصحة طفلها بسبب هذه العادة، كونها حامل، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وشاركت ياسمين هذه القضية في البرنامج الأسترالي "هل سأذهب إلى الجحيم؟"، وتحدثت عن عدم قدرتها على الإقلاع عن التدخين الالكتروني رغم أنها حامل، وقد يكون ذلك خطرًا على صحة الطفل.
وقالت ياسمين إن محاولة الإقلاع عن التدخين مرهقة حقًا، ولكن المتابعين لم يعجبوا بهذا الاعتراف، باعتبار أنها تعرّض حياة الجنين إلى الخطر.
ونظرًا لأن آثار التدخين الإلكتروني لا تزال غير معروفة، نصحت هيئة الخدمات الصحية جميع النساء الحوامل بتجنب التدخين الإلكتروني، حتى ولو كان أقل خطورة من التدخين العادي.
آخر الأخبار
منوعات
تستطع
التوقف
ممارسة
العادة
السيّئة...
طفلها!
التالي
في السعودية: الـ"موكتيلات" تلقى رواجاً كبيراً... فهل هي مشروبات كحولية؟ (فيديو)
زوجان مسنان يُقدمان على الانتحار... واقعة رومنسية تنتهي بفاجعة كبيرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-16
لم تكن تعلم أنها تقيم علاقة غرامية مع زوج أعز صديقاتها... مكالمات جنسية وخدمات خاصة وهكذا اكتشفت الحقيقة! (فيديو)
منوعات
2024-01-16
لم تكن تعلم أنها تقيم علاقة غرامية مع زوج أعز صديقاتها... مكالمات جنسية وخدمات خاصة وهكذا اكتشفت الحقيقة! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-18
قررت التوقف عن هذه العادة السيئة... فخسرت الكثير من الوزن خلال ثلاثة أشهر فقط!
منوعات
2023-12-18
قررت التوقف عن هذه العادة السيئة... فخسرت الكثير من الوزن خلال ثلاثة أشهر فقط!
0
آخر الأخبار
2023-11-23
عضو القيادة السياسية لحماس في لبنان أيمن شناعة لـ"نهاركم سعيد": إسرائيل أتت إلى صفقة الأسرى لأنها لم تستطع تحقيق أي انتصار ولا حتى الكشف عن نفق واحد من أنفاق المقاومة
آخر الأخبار
2023-11-23
عضو القيادة السياسية لحماس في لبنان أيمن شناعة لـ"نهاركم سعيد": إسرائيل أتت إلى صفقة الأسرى لأنها لم تستطع تحقيق أي انتصار ولا حتى الكشف عن نفق واحد من أنفاق المقاومة
0
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـ LBCI: الدول الداعمة للجيش اللبناني مستمرة بذلك لأنها تعلم انها المؤسسة الجامعة
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـ LBCI: الدول الداعمة للجيش اللبناني مستمرة بذلك لأنها تعلم انها المؤسسة الجامعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:00
مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!
منوعات
15:00
مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!
0
منوعات
12:17
قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!
منوعات
12:17
قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!
0
منوعات
11:33
شوهد بالقرب من منزلها بعد 4 سنوات... صدمة تعيشها شابة اغتصبها سائق سيارة أجرة!
منوعات
11:33
شوهد بالقرب من منزلها بعد 4 سنوات... صدمة تعيشها شابة اغتصبها سائق سيارة أجرة!
0
منوعات
11:14
أم تخلّت عن ابنها لتعيش مع حبيبتها... تُرك بمفرده في شقة "باردة" لمدة عامين!
منوعات
11:14
أم تخلّت عن ابنها لتعيش مع حبيبتها... تُرك بمفرده في شقة "باردة" لمدة عامين!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-15
أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)
منوعات
2024-01-15
أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)
0
منوعات
2023-12-29
باكستان تمنع احتفالات رأس السنة... ما علاقة غزة؟
منوعات
2023-12-29
باكستان تمنع احتفالات رأس السنة... ما علاقة غزة؟
0
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
0
فنّ
2023-08-09
كيم كارداشيان تحذف صورًا لها بعد ظهور ملابسها الداخلية... وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
2023-08-09
كيم كارداشيان تحذف صورًا لها بعد ظهور ملابسها الداخلية... وهذه التفاصيل! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد انتشارها بين الشباب… ماذا نعرف عن مضار الـvape والـicos؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد انتشارها بين الشباب… ماذا نعرف عن مضار الـvape والـicos؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أميركا تخرج من العراق.. كيف، لماذا ومتى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أميركا تخرج من العراق.. كيف، لماذا ومتى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أين اصبح البحث ببنود موازنة العام 2024؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أين اصبح البحث ببنود موازنة العام 2024؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الداخل الاسرائيلي: كيف كانت ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من الداخل الاسرائيلي: كيف كانت ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قرار محكمة العدل الدولية صدر: على اسرائيل الإنتباه في خطواتها المقبلة!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قرار محكمة العدل الدولية صدر: على اسرائيل الإنتباه في خطواتها المقبلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في فلسطين بوادر أمل رغم كل المعاناة..
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في فلسطين بوادر أمل رغم كل المعاناة..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
حال الطقس
00:11
منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...
2
خبر عاجل
14:47
مجلس النواب يقر موازنة 2024
خبر عاجل
14:47
مجلس النواب يقر موازنة 2024
3
خبر عاجل
07:20
محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
خبر عاجل
07:20
محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
4
أخبار لبنان
09:44
مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بالتعاون وهذا ما تعمل عليه
أخبار لبنان
09:44
مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بالتعاون وهذا ما تعمل عليه
5
منوعات
03:31
تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!
منوعات
03:31
تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!
6
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
7
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
8
منوعات
09:10
وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)
منوعات
09:10
وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More