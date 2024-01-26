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أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!

أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!







وشاركت ياسمين هذه القضية في البرنامج الأسترالي "هل سأذهب إلى الجحيم؟"، وتحدثت عن عدم قدرتها على الإقلاع عن التدخين الالكتروني رغم أنها حامل، وقد يكون ذلك خطرًا على صحة الطفل.



وقالت ياسمين إن محاولة الإقلاع عن التدخين مرهقة حقًا، ولكن المتابعين لم يعجبوا بهذا الاعتراف، باعتبار أنها تعرّض حياة الجنين إلى الخطر.



ونظرًا لأن آثار التدخين الإلكتروني لا تزال غير معروفة، نصحت هيئة الخدمات الصحية جميع النساء الحوامل بتجنب التدخين الإلكتروني، حتى ولو كان أقل خطورة من التدخين العادي. اعترفت إحدى الأمهات بأنها لا تستطيع التوقف عن التدخين الإلكتروني، وتساءلت عما إذا كانت تضرّ بصحة طفلها بسبب هذه العادة، كونها حامل، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وشاركت ياسمين هذه القضية في البرنامج الأسترالي "هل سأذهب إلى الجحيم؟"، وتحدثت عن عدم قدرتها على الإقلاع عن التدخين الالكتروني رغم أنها حامل، وقد يكون ذلك خطرًا على صحة الطفل.وقالت ياسمين إن محاولة الإقلاع عن التدخين مرهقة حقًا، ولكن المتابعين لم يعجبوا بهذا الاعتراف، باعتبار أنها تعرّض حياة الجنين إلى الخطر.ونظرًا لأن آثار التدخين الإلكتروني لا تزال غير معروفة، نصحت هيئة الخدمات الصحية جميع النساء الحوامل بتجنب التدخين الإلكتروني، حتى ولو كان أقل خطورة من التدخين العادي.