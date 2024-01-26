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قررت أن توجه رسالة كراهية الى شقيقتها من خلال وشم... ما حفرته على خدّيها لا يُصدّق! (فيديو)

قررت أن توجه رسالة كراهية الى شقيقتها من خلال وشم... ما حفرته على خدّيها لا يُصدّق! (فيديو)







ويبدو أن نجمة برنامج الواقع Towie السابقة قد قامت بحفر موشم على خديها موجه لشقيقتها كلوي وسط نزاعهما المستمر، من خلال وضع عبارة "f *** you" (تباً لكِ) بالحبر على خديها.



وقامت ديمي بزيارة إلى تال شقيق نجم Love Island إيال بوكر هذا الأسبوع.



وكان لديها وشمان على خديها بجانب كلمة "قديس" على رقبتها، وفق ما نقل موقع



وقامت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا أيضًا بتحميل مقطع فيديو على تيك توك، يظهر وجهها محفورًا بكلمة بذيئة.



لكن متابعيها يعتقدون أنها كانت تقوم بخداعهم وأن الوشم ليس حقيقياً.



وقال أحد الأشخاص: " نه ليس متهيجًا ولا يوجد احمرار أو انتفاخ حوله".



ويأتي وشمها بعد أيام فقط من الكشف عن وجود عداء سري بين فتيات سيمز.



وغادرت ديمي وفرانكي الآن لوس أنجلوس وهربتا إلى المملكة المتحدة - تاركين كلوي وراءهما. صدمت ديمي سيمز متابعيها من خلال ظهور رسالة وقحة للغاية موشومة على وجهها.ويبدو أن نجمة برنامج الواقع Towie السابقة قد قامت بحفر موشم على خديها موجه لشقيقتها كلوي وسط نزاعهما المستمر، من خلال وضع عبارة "f *** you" (تباً لكِ) بالحبر على خديها.وقامت ديمي بزيارة إلى تال شقيق نجم Love Island إيال بوكر هذا الأسبوع.وكان لديها وشمان على خديها بجانب كلمة "قديس" على رقبتها، وفق ما نقل موقع ذا صن وقامت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا أيضًا بتحميل مقطع فيديو على تيك توك، يظهر وجهها محفورًا بكلمة بذيئة.لكن متابعيها يعتقدون أنها كانت تقوم بخداعهم وأن الوشم ليس حقيقياً.وقال أحد الأشخاص: " نه ليس متهيجًا ولا يوجد احمرار أو انتفاخ حوله".ويأتي وشمها بعد أيام فقط من الكشف عن وجود عداء سري بين فتيات سيمز.وغادرت ديمي وفرانكي الآن لوس أنجلوس وهربتا إلى المملكة المتحدة - تاركين كلوي وراءهما. @demisims @Tal Booker ♬ FTCU Niyah Miche Flip Snippet - niyahmiche