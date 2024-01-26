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شوهد بالقرب من منزلها بعد 4 سنوات... صدمة تعيشها شابة اغتصبها سائق سيارة أجرة!

منوعات
2024-01-26 | 11:33
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شوهد بالقرب من منزلها بعد 4 سنوات... صدمة تعيشها شابة اغتصبها سائق سيارة أجرة!
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شوهد بالقرب من منزلها بعد 4 سنوات... صدمة تعيشها شابة اغتصبها سائق سيارة أجرة!

تم استدعاء سائق سيارة أجرة، تم سجنه بتُهمة الاعتداء الجنسي، إلى السجن لانتهاكه شروط الإفراج بعد أن "تم رصده على بعد ميل من منزل ضحيته" في منطقة روثرهام البريطانية.
 
وقضى أصغر بستان، 53 عامًا، أربع سنوات ونصف من عقوبة تسع سنوات صدرت بحقه في عام 2018، بعد إدانته بارتكاب عمليتي اغتصاب لفتاة تحت 16 عامًا بين عامي 2000 و2002.
 
وأخبرت الضحية "إليزابيث" عن شعورها بالرعب والخوف بعد أن علمت أنه شوهد مرة أخرى في روثرهام على مسافة ليست بعيدة عن منزلها، ما أدّى إلى رفعها حالة التأهب مع مسؤولي المراقبة.
 
وتم الآن استدعاء بستان إلى سجن من الفئة ب، لكن تخشى إليزابيث إمكانية إطلاق سراحه مرة أخرى في ظل ظروف تشتبه في أنه قد ينتهكها مرة أخرى.
 
وقد أكد المدعون العامون لإليزابيث، وهو ليس اسمها الحقيقي، في عام 2018 أن شروطه بعد إطلاق سراحه تشمل عدم العودة إلى روثرهام.
 
ومع ذلك، في نهاية الأسبوع الماضي، أخبرتها إحدى صديقاتها أنها رأته على بعد أقل من ميل واحد من منزلها في منطقة روثرهام.
 
واتصلت إليزابيث بجهة الاتصال الخاصة بالضحايا في وزارة العدل للإبلاغ عن ذلك، فقط ليتم إخبارها أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بشأن تقارير الطرف الثالث.
 
ومع ذلك، تم الاتصال بها هاتفيًا يوم الاثنين لإبلاغها بأن بستان قد تم استدعاؤه الآن إلى سجن من الفئة ب حيث يتم احتجازه للاشتباه في انتهاكه الشروط.
 

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