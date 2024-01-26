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قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!
منوعات
2024-01-26 | 12:17
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قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!
قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!
صدمت امرأة أسترالية اثنين من مذيعي الراديو بعد أن حدث خطأ في علاقتها الثلاثية.
وتم الاتصال هاتفيًا بمضيفي برنامج The Hookup الذين عجزوا عن الكلام بعد أن كشفت المتصلة أنها "عادت إلى المنزل مع زوجين لإقامة علاقة ثلاثية وانفصلا بينما كنت هناك عارية بينهما".
"ذهبنا إلى جلسة لإيجاد شخص للمواعدة، وقد التقيت بهذين الشخصين الجميلين والمثيرين هناك"، بدأت المرأة قصتها.
وتابعت: "لقد تقابلنا ودُعيت إلى منزلهما. وبعد ذلك عندما كنا نستمتع ببعض المرح، انزعجا من بعضهما البعض وشرعا في المشاجرة بينما كنت جالسة بينهما."
فتدخل المذيع قائلاً: "أنا فقط أتخيلكم ثلاثتكم عاريين، تجلسون على السرير".
فأجابت المرأة: "أوه لا، كانا يرتديان ملابسهما ولكنني كنت عارية".
ومع ذلك، فإن حالة خلع ملابس المرأة لم تكن الجزء الأكثر إحراجاً، فقد بدأت الحبيبة بإخبار الشابة عن مشاكلهما، وما كان من الأخيرة الا أن أكدت لها أنها ستتحدث مع الشاب لإصلاح الوضع بينهما، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لكن الأمور لم تحدث حسب المتوقع، فالحبيبة قالت لحبيبها كلمات سيئة وما كان من الأخير الا أن قرر الانفصال عنها، وعندها قررت الشابة التي روت قصتها المغادرة.
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