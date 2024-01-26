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مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!

منوعات
2024-01-26 | 15:00
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مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!
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مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!

مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!

اضطرت شركة Lovehoney في باث، سومرست، إلى التقدم بطلب للحصول على إذن تخطيط بأثر رجعي لأربع مضخات حرارية قامت بتركيبها في مستودعها. وتأسست الشركة، التي تبيع الألعاب الجنسية، والملابس الداخلية، وأدوات العبودية، والواقيات الذكرية، في باث في عام 2002. وانتقلت إلى مستودع في العام التالي، ولكنها الآن تزعج الجيران بتشغيل المضخات في الساعة الرابعة صباحًا كل يوم.

وتكشف وثائق التخطيط أن الضوضاء أعلى بمقدار 16 تيارًا من الضوضاء الخلفية. وأوصى تقييم تأثير الضوضاء الذي أجراه المستشار الصوتي كريس باركر جونز بإيواء الوحدات المخالفة في حاويات صوتية، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقال في تقريره: "من المفهوم أن بعض العقارات السكنية المحيطة قد اشتكت إلى مجلس باث وشمال شرق سومرست بشأن مستوى الضوضاء".

وذكر أن مجرد نقلها أو التحول إلى بديل أكثر هدوءًا أو تركيب حاجز أو سياج حولها لن يحقق المستوى المطلوب من التخفيض. وأضاف: "لذلك يجب على مقدم الطلب أن يتطلع إلى إعادة تسكين الوحدات المخالفة داخل حاوية / سياجات صوتية، وتقديم خطط محدثة وورقة بيانات إلى هيئة التخطيط المحلية من الشركة المصنعة للسياج والتي تتحقق من قدرتها على تقليل انبعاثات الضوضاء".

وأوضح Gary Box من Lovehoney أنهم يريدون تركيب نظام تدفئة وتبريد جديد ليحل محل غلاية الغاز القديمة والمبرد الكهربائي. وقال: "الوحدات عبارة عن مضخة حرارية مستقلة معتمدة من الحكومة. وقد تم تركيبها لتقليل استهلاكنا للطاقة وانبعاثات الكربون." وأضاف: "لقد تم القيام بذلك أيضًا لجعل شركة Lovehoney شركة أكثر استدامة. ومن خلال القيام بذلك، قمنا بإزالة استهلاك الغاز وعدم استخدام الوقود الأحفوري بعد الآن." 

وسيقرر المجلس المحلي هذه الخطة في وقت لاحق.
 

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