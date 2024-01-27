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سرقة تفوق قيمتها الـ30000 جنيه استرليني... بين الدوق والسارق هكذا كُشفت الحقيقة!

منوعات
2024-01-27 | 09:01
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سرقة تفوق قيمتها الـ30000 جنيه استرليني... بين الدوق والسارق هكذا كُشفت الحقيقة!
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سرقة تفوق قيمتها الـ30000 جنيه استرليني... بين الدوق والسارق هكذا كُشفت الحقيقة!

سرقة تفوق قيمتها الـ30000 جنيه استرليني... بين الدوق والسارق هكذا كُشفت الحقيقة!

سرق "ماثيو تيرنر"، والبالغ من العمر 24 عاما، ثلاث ساعات تزيد قيمتها عن 30،000 جنيه إسترليني من قصر دوق وستمنستر "هيوغ غروسفينور"، قبل أن يتم رصد إحداها في موقع مزاد من قبل أحد معارفه بالصدفة. 

وحكم على تيرنر، بالسجن لمدة 20 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، في محكمة تشيستر كراون بعد اعترافه بسرقة ثلاث ساعات مأخوذة من غرفة نوم الدوق، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي هذا السياق، استمعت المحكمة إلى تيرنر، الذي كان مدمنا على الكوكايين في ذلك الوقت، واستولى على ساعة كارتييه، والتي تم شراؤها مقابل 18000 جنيه إسترليني، وساعة"بانيراي لومينور مارينا"، بقيمة 7000 جنيه إسترليني، وساعة "بريتلينغ"، حيث بلغت قيمتها حوالي 7000 جنيه إسترليني.

كذلك، لم يتم الكشف عن السرقة إلا عندما رصدها "هاري فان"، والذي باع ساعة الكارتييه إلى الدوق حينها، معروضة للبيع في موقع مزاد، ما وصفته المحكمة بالمصادفة المذهلة.

وكان من الواضح أن تيرنر رفض إخبار الشرطة بمكان الساعتين الباقيتين، كما قال القاضي إن ذلك يشير إلى أن واحدة على الأقل ذهبت إلى تاجر المخدرات الذي كان يتعامل معه تيرنر.

وقال المدعي العام، "بيتر هوسي"، إن تيرنر اعترف بعملية سرقة منفصلة، إذ قام الأخير أيضًا بسرقة 60 جنيها إسترلينيا من محفظة زميله "كالوم باري" أثناء العمل في "توب غير" للإطارات في ميناء إليسمير.

وقررت المحكمة أنه يستوجب على تيرنر إكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر و30 يوما من نشاط إعادة التأهيل، كما أمره القاضي بدفع تعويض بقيمة 500 جنيه إسترليني للسيد باري، مضيفًا أنه لا يمكن لأي أمر أن "يعوض" عن الخسارة التي تكبدها الدوق.

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